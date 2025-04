Suspendidos los conciertos de Aitana en el Bernabéu los próximos 27 y 28 de junio

Aitana no cantará en el Santiago Bernabéu. Al menos, no de momento. El estadio no acogerá los dos conciertos de la artista catalana programados para los próximos 27 y 28 de junio de este año, según ha informado el Real Madrid este lunes por la tarde en un comunicado. Las nuevas fechas serán el 30 y 31 de julio en el Metropolitano.

«Desde el club queremos agradecer a Aitana y a todo su equipo su profesionalidad y la ilusión con la que han trabajado durante estos meses. Confiamos en que, en un futuro próximo, puedan surgir nuevas oportunidades de colaboración», ha escrito el club blanco en un comunicado.

Unos minutos después de que el Real Madrid emitiera el comunicado, la propia Aitana ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que confirma las nuevas fechas y la ubicación: el 30 y 31 de julio en el Riyadh Air Metropolitano. La joven ha explicado a sus seguidores que ha intentado «hasta el final» evitar este cambio, el tercero: «Me he desvivido por eso cada día desde que pasó todo, pero hay cosas que no están en mi mano y es completamente inviable».

«Vengo con una solución, que los shows se pasarían al 30 y 31 de julio en el Riyadh Metropolitano. Sé que va a ser muy complicado volver a llenar dos estadios», ha reconocido la cantante, que ha confesado que le parecía «muy injusto» fijar solo una fecha porque no quería «dejar a nadie fuera».

La artista ha detallado que la información sobre las entradas estará en su página web: «He llorado mucho ya, he sufrido muchísimo durante un año casi. No quiero hacer un drama de esto. Solo os quiero decir que os prometo dar el mejor show de vuestra vida. Me voy a dejar la piel, mi corazón, absolutamente todo para que sean inolvidables».

Antes de conocerse la noticia, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, señaló este mismo lunes que había mantenido una conversación con la cantante en la que le transmitió el deseo del Ayuntamiento de que el Bernabéu acogiera conciertos siempre que llegase a una solución adecuada para los vecinos.