Suscribete a
ABC Premium

Suspendido el juicio contra el hombre que apuñaló a su expareja en Móstoles ante los gritos que profería al inicio

Agentes de la Policía Nacional le han reducido y le han bajado a la sala de forenses para su exploración médica

Un acusado de matar a su pareja en Móstoles confiesa el crimen y dice que explotó por sus «cuernos»

Sigue en directo la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso Koldo

Audiencia Provincial de Madrid
Audiencia Provincial de Madrid josé ramón ladra

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido a mañana el juicio que tenía previsto celebrar contra el acusado de matar a puñaladas en junio de 2023 a su pareja en Móstoles. La víctima le había denunciado hasta en trece ocasiones. Nada más arrancar la ... vista oral, el procesado ha comenzado a chillar al grito de que no quería estar en la sala y que tenían que tratarle bien. Ante ello, agentes de la Policía Nacional le han reducido y le han bajado a la sala de forenses para su exploración médica sin que se le haya logrado calmar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app