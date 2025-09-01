Cuando suena la campana, los patios se llenan de risas: casi 300 colegios de Madrid abren sus puertas por las tardes

Imagina un lugar donde los juegos, los libros y la curiosidad se entrelazan después de la jornada escolar. Donde los niños corren entre risas, descubren historias en los estantes de las bibliotecas y aprenden jugando bajo el sol de la tarde. Y todo esto, dentro de un centro escolar. Este curso 2025/26, casi 300 colegios públicos de 84 municipios de la Comunidad de Madrid abrirán sus patios y bibliotecas en horario vespertino gracias al programa 'Patios Abiertos', un proyecto pionero que transforma los espacios escolares en refugios de creatividad, deporte y aprendizaje seguro. No solo los alumnos podrán disfrutar de estas instalaciones, sino también otros niños del barrio, fomentando la socialización y el aprovechamiento de los recursos educativos de manera gratuita.

El programa se complementa con la apertura de colegios en días no lectivos y actividades extraescolares, medidas que ya demostraron su éxito durante el curso 2024/25. Los municipios que participan reciben ayudas económicas para organizar estos servicios y contratar el personal necesario para supervisar los patios y bibliotecas, así como controlar la entrada y salida de los usuarios, garantizando seguridad y tranquilidad.

Gracias a esta iniciativa, financiada con 4,8 millones de euros por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, los niños pueden jugar, leer, hacer ejercicio al aire libre y pasar tiempo en entornos seguros incluso fuera del horario escolar habitual.

Pueden beneficiarse tanto los alumnos del propio colegio como otros niños del municipio matriculados en centros distintos. Las actividades incluyen juegos en las pistas deportivas y el acceso a bibliotecas escolares para lectura o estudio. Cada ayuntamiento organiza el servicio según las características del centro y garantiza personal suficiente para la supervisión, cumpliendo además el requisito de edad de los usuarios.

Una vuelta al periodo escolar

Tanto 'Patios Abiertos' como la apertura en días no lectivos y las actividades extraescolares están dirigidas a los CEIP (centros de Educación Infantil y Primaria), CEIPSO (Infantil, Primaria y Secundaria) y CRA (Rurales Agrupados). Los consistorios que participan deben ofrecer obligatoriamente 'Patios Abiertos' y al menos una de las otras dos iniciativas. Así, los días no lectivos se abren a todos los niños del municipio, pudiendo incluir periodos como inicio de curso, Navidad, Semana Santa o cualquier otra fecha establecida en el calendario escolar.

Esta semana, una treintena de colegios van a abrir sus puertas en días no lectivos, ofreciendo actividades deportivas, talleres de primeros auxilios, nutrición y hábitos saludables. A partir de octubre, se sumarán las extraescolares, que incluyen apoyo académico, estudio dirigido, refuerzo de idiomas, deportes y actividades artísticas, abiertas tanto a alumnos del propio centro como a niños de otros colegios del municipio, siempre que cumplan los requisitos de edad y haya plazas disponibles.

La lista de los municipios que participan

Los municipios participantes se distribuyen por toda la Comunidad de Madrid:

Dirección de Área Territorial Norte: Alcobendas, Algete, Cabanillas de la Sierra, Cobeña, El Berrueco, El Molar, El Vellón, Guadalix de la Sierra, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Navalafuente, Pedrezuela, Rascafría, San Sebastián de los Reyes, Talamanca de Jarama, Torrelaguna, Valdepiélagos, Valdemanco, Valdetorres de Jarama y Venturada.

Dirección de Área Territorial Oeste: Boadilla del Monte, Cercedilla, Collado Villalba, Colmenarejo, El Boalo, El Escorial, Galapagar, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Robledo de Chavela, San Lorenzo de El Escorial, Santa María de la Alameda, Torrelodones, Valdemaqueda y Valdemorillo.

Dirección de Área Territorial Este: Ajalvir, Anchuelo, Arganda del Rey, Belmonte de Tajo, Campo Real, Carabaña, Chinchón, Colmenar de Oreja, Coslada, Estremera, Fresno de Torote, Loeches, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Paracuellos de Jarama, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Tielmes, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Valdeavero, Valdelaguna, Valdilecha, Velilla de San Antonio y Villar del Olmo.

Dirección de Área Territorial Sur: Alcorcón, Aranjuez, Brunete, Cadalso de los Vidrios, Chapinería, Ciempozuelos, El Álamo, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Móstoles, Pelayos de la Presa, Pinto, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Titulcia, Torrejón de la Calzada, Villamanta, Villamantilla y Villanueva de Perales.

Con 'Patios Abiertos', los colegios públicos madrileños no solo enseñan durante el horario escolar: se convierten en espacios de encuentro, creatividad y diversión, donde cada tarde y cada día no lectivo se transforman en oportunidades para aprender, jugar y crecer juntos.