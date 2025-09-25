Sofocado un incendio en la sede de Protección Civil de Rivas-Vaciamadrid

Suscribete a
No se han registrado heridos ni existe riesgo para los edificios colindantes

Sede de Protección de Civil de Rivas-Vaciamadrid
Sede de Protección de Civil de Rivas-Vaciamadrid ayuntamiento de rivas

E. G.

Madrid

Un incendio declarado esta mañana en la sede de Protección Civil de Rivas-Vaciamadrid ya ha sido sofocado gracias a la rápida intervención de los bomberos. En el lugar trabajan actualmente cuatro dotaciones en labores de refresco para evitar rebrotes.

No se han registrado heridos ni existe riesgo para los edificios colindantes. Como medida preventiva, la calle Manuel Azaña permanece cortada al tráfico entre las calles Aurelio Moya y Federica Montseny.

Se desconoce aún la causa del fuego.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

