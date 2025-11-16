Suscribete a
Siudy Garrido: «Trump nos ha quitado subvenciones al flamenco»

La prestigiosa bailarina venezolana de flamenco afincada en Miami presenta este lunes su nuevo espectáculo en The Music Station

Siudy Garrido, derrochando duende en pleno Soho neoyorquino
La bailarina venezolana Siudy Garrido, nominada en dos ocasiones a los Latin Grammy y colaboradora de Alejandro Sanz, celebra el 25º aniversario de la fundación de su compañía con un espectáculo original llamado ''Bailaora, Mis Pies Son Mi Voz' que recorrerá escenarios de Estados ... Unidos y Latinoamérica. y que este lunes 17 de noviembre hace escala en The Music Station (Príncipe Pío, 20h, entradas desde 33 euros) para que el público madrileño disfrutar del virtuosismo, la fuerza y la sensibilidad de una de las artistas de flamenco internacionales más aclamadas del momento en América.

