Los sintecho superan su primera noche de frío en Madrid: cena caliente, 456 camas y atención de día

Con el termómetro amenazando con bajar bajo cero, se abrían este domingo las puertas de los centros municipales de pernoctación para personas sin hogar. Así, esta ha sido la primera de las 129 noches en la que los sintecho han podido cenar caliente y descansar ... en más de 400 camas, como parte de la conocida campaña del frío que impulsa el Ayuntamiento de Madrid en las semanas más gélidas del año.

Los recursos son semejantes al del invierno pasado, cuando por primera vez se mejoró el servicio de alimentación, ofreciendo las cenas calientes en lugar de bocadillos fríos. La novedad, en cambio, es que estas personas vulnerables ven mejorado el proceso de intervención social personalizado. Este año, la atención social no solo se realizará en horario nocturno, sino también diurno, con un sistema de citas por la mañana que permitirá ofrecer una respuesta más flexible y adaptada a las necesidades de cada persona. Con ello, los usuarios podrán permanecer en los centros hasta ser atendidos.

Las plazas por tanto se mantienen en 456, siendo 432 plazas fijas diarias, a las que se sumarán 24 plazas adicionales en días de bajada extrema de las temperaturas, distribuidas entre el Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José, con 150 plazas (de las cuales 40 corresponden a régimen de centro de día); el Centro de Acogida de Emergencia de Vallecas, con 142; el Centro Municipal de Urgencias Sociales (CEMUS), con 20, y 120 plazas más en pensiones.

Además de la atención social y de las cenas calientes, los usuarios cuentan con un servicio de autobús gratuito para acudir a estos centros. La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) ofrece el transporte gratuito de los usuarios a los centros y Policía Municipal colabora en su recogida ordenada. Los autobuses con destino al Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José parten a las 19.00 y a las 20.00 horas de la vía Lusitana (intercambiador de plaza Elíptica), mientras que los que se dirigen al centro de Vallecas salen a las 20.30 y 21.30 horas de Atocha. Por la mañana, los viajes de regreso se realizan a las 8.00 y a las 9.00 horas.

Con todo, las personas sintecho de Madrid han superado su primera noche de frío. En todo caso, ha sido la primera de la campaña que prevé cerrar el próximo 31 de marzo. El Ayuntamiento de la capital ha puesto recursos semejantes a la campaña de 2024-2025, cuando proporcionó alojamiento y atención social a 1.630 personas en situación de exclusión socio-residencial, 1.296 hombres y 334 mujeres, y se llevaron a cabo más de 6.700 actuaciones.