Los sindicatos celebran el acuerdo para Barajas pero siguen pidiendo el desalojo de los sintecho

La nueva etapa de entendimiento entre el Ayuntamiento de Madrid y Aena para tratar de cerrar la crisis de Barajas, donde pernoctan cada noche más de 400 personas, no solo ha sido celebrada por ambas instituciones. Los trabajadores también consideran que este acuerdo «es muy buena noticia para ellos» y «va en la buena dirección» para resolver esta crisis, explicaron ayer en un comunicado desde el sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire (Asae). «Era fundamental dejar de lado los enfrentamientos estériles y competenciales y centrar el problema, como han hecho, en las personas», añadieron.

No obstante, «y sin ánimo de polemizar», subrayan, «Aena, es decir, la Delegación del Gobierno, tendrá que responder qué piensa hacer con las personas sin hogar que teniendo alternativas ofrecidas por el Ayuntamiento no quieran voluntariamente abandonar Barajas». En ese caso, solicitan el desalojo de las terminales y las zonas exteriores de conformidad con las nuevas normas que publicó el gestor aeroportuario el pasado 14 de mayo: «Sabemos que son cosas políticamente incorrectas y de imagen, pero Barajas tiene graves problemas que hay que solucionar y no ponerse de lado como hasta ahora». De hecho, critican también que Aena haya permitido la llegada de «alrededor de 500 personas a Barajas en todas sus terminales sin aplicar sus propias normas y sin tener un censo de quien está en la instalación cuando estamos en alerta antiterrorista cuatro».

Sobre los controles nocturnos y su eficacia, no les consta que haya más de «50 o 60 personas durmiendo en los exteriores». Como ya advirtieron antes de la reunión, estos filtros son una medida más «estética» que «efectiva». Tampoco desde USO son demasiado optimistas respecto a la eficacia de estas medidas, pues los que están allí «siguen estando» y los que no pueden pasar se quedan fuera, «por lo que la inseguridad persiste», señalan a este diario portavoces de los operarios de limpieza.

Aunque tras la reunión «todo han sido buenas palabras», advierten, «se requiere tiempo y actuaciones para que se dé una salida digna a todas estas personas», insisten.

Mientras se resuelve esta crisis y de cara a una segunda fase, desde Asae reclaman a la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, que «ayude a sanear Barajas por medio de la Policía Municipal, reabriendo la comisaría de la T4 y llegando a un acuerdo con Aena, ante la falta de miembros de la Policía Nacional, para actuar tanto fuera como dentro de los terminales». En la actualidad, denuncian, hay «unas 100 personas realizando actividades alegales e ilegales, sin tarjeta aeroportuaria, que contravienen las normas de uso de los aeropuertos y que generan problemas con pasajeros, empresas y trabajadores», lamentan.

Asumir responsabilidades

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha celebrado este viernes que Aena haya asumido su "responsabilidad" en la situación generada en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas por la presencia de personas sin hogar que viven y pernoctan en sus instalaciones.

"Lo más importante es que, por parte del Ministerio de Transportes y de la empresa pública Aena, asumen su responsabilidad, se vinculan y se responsabilizan en parte del problema, cosa que durante los últimos días o semanas no querían asumir", ha indicado el consejero.

En declaraciones a los medios tras inaugurar la Asamblea General de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Rodrigo ha calificado de "positivo" el acuerdo al que han llegado el Ayuntamiento de Madrid y el gestor aeroportuario para que una ONG realice el censo de las personas sin hogar en la infraestructura aeroportuaria, mientras que Aena se hará cargo de los costes.