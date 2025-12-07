Las 'siete maravillas' de Madrid: la capital vuelve a ganar el premio a mejor destino para congresos

Madrid está de moda… también para los congresistas. La capital ha vuelto a recibir el premio al mejor destino turístico de reuniones y congresos del mundo, situándose por delante de Singapur, París, Las Vegas, Sídney, Dubái o Seúl. Con esta, ya son siete veces las ... que obtiene el galardón, una cifra que la acerca —al menos en lo simbólico— al concepto de las 'siete maravillas', como ejemplo de excelencia durante un largo periodo de tiempo.

De este modo, la capital y, por ende los madrileños, obtiene este 2025 el 'World Travel Awards', este es uno de los reconocimientos más importantes de la industria turística internacional, votados tanto por profesionales del sector y público especializado. Dentro de ellos, la categoría de World's Leading Meetings & Conference Destination que es «la más relevante en turismo de negocios», tal y como destacan en el área municipal que dirige Almudena Maíllo.

Con este nuevo galardón, Madrid ya no solo es la mejor capital del mundo para celebrar reuniones sino que, además, es el único capaz de mantener el certificado durante más años, ya que, antes de 2019, Las Vegas dominaba esta categoría Las Vegas, al llegar a encadenar seis premios.

Desde el área de Turismo subrayan que la competencia es «muy alta» porque se compite con destinos que son referentes globales en congresos como y que la votación venga del propio sector da «mucho peso» al reconocimiento.

También destacan que este premio llegue en un momento en el que el turismo de negocios tiene un papel económico muy relevante en la ciudad con más de 5.500 millones de euros de impacto directo e indirecto en 2024, con casi 2,6 millones de asistentes.

Además, hace un par de meses, Madrid fue premiada con el Europe's Leading Meetings & Conference Destination 2025, como mejor destino europeo de reuniones y congresos, en la 32ª edición de los World Travel Awards Europa, que se celebró en Cerdeña (Italia). La capital lleva ocho años consecutivos logrando este reconocimiento en los prestigiosos premios internacionales que distinguen «la excelencia de la industria turística a nivel mundial desde 1993».

Nuevo impulso para 2026

Tal y como informan desde Cibeles, Madrid prevé cerrar 2025 con un balance positivo para el turismo de reuniones y que se consoliden las cifras de 2024. Y es que Madrid Convention Bureau ha puesto en marcha durante este año 70 acciones de promoción, entre ferias y salones profesionales, viajes de familiarización, viajes de representación y otros eventos y presentaciones. Además, se ha colaborado con un total de 187 congresos y 31 eventos corporativos.

Por ello, desde el consistorio madrileño se dará un nuevo impulso en 2026. El próximo año, el plan de acción de Madrid Convention Bureau centrará sus esfuerzos en la promoción de Madrid como destino de reuniones y en la captación de negocio, desde los congresos, a convenciones y viajes de incentivo, con una estrategia especialmente dirigida a los mercados estratégicos de Latinoamérica, Norteamérica y Europa.