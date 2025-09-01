Seis vehículos calcinados y varios afectados por un incendio en la planta -4 de un parking en Retiro

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid durante los trabajos de extinción del incendio en Retiro

El incendio de un vehículo situado en el cuarto sótano de un aparcamiento en la avenida del Mediterraneo, en el distrito de Retiro, ha dejado seis coches calcinados y otros tantos afectados esta madrugada, ha informado Emergencias Madrid.

Dieciséis dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han trasladado hasta el punto tras recibir un aviso de un vecino alertando que salía humo por una rejilla. Los profesionales han trabajado, «con dificultad», para extinguir el fuego y posteriormente ventilar el complejo.

Los residentes de las casas cercanas han sido avisados por megafonía para que permanecieran en sus viviendas con las ventanas cerradas ante la gran cantidad de humo que se ha originado.

Incendio de vehículo en planta menos 4 de un parking. Avda del Mediterráneo



👉🏻16 dotaciones @BomberosMad trabajan en la extinción

👉🏻@policiademadrid mantiene cortado el tráfico entre C. de Casal y M. de Cavia



Se pide a los vecinos que permanezcan en casa con ventanas cerradas. pic.twitter.com/kr37y6qSs3 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 31, 2025

«En este tipo de incendios, la profundidad a la que se encuentra la planta es un elemento importante porque dificulta mucho el tendido de mangaje proque es muy largo y las dotaciones tienen que hacer un esfuerzo muy importante para llegar hasta abajo con todo el material necesario. A parte la visibilidad era nula como es normal en este tipo de incendios», ha asegurado Antonio Marchesi, supervisor de guardia de Bomberos de Madrid.

La ventilación natural ha evacuado todo el humo de la planta y no ha terminando inundando el resto de plantas, lo que ha facilitado el trabajo a estos profesionales.

Samur-Protección Civil y Policía Municipal de Madrid también han estado presentes durante las labores de extinción. Estos últimos se han encargado de cortar el tráfico entre las plazas de Conde de Casal y Mariano de Cavia.