Seis municipios compartirán Policía Local en una nueva agrupación

Seis pequeños municipios del suroeste madrileño compartirán Policía Local a partir de ahora, al haber constituido una nueva agrupación. Se trata de las localidades de San Martín de Valdeiglesias, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Cadalso de los Vidrios, Villa del Prado y ... Aldea del Fresno, que reúnen 54 agentes entre todas y suman 30.000 habitantes.

El Gobierno regional ha constituido esta nueva agrupación de Policía Local, con el fin de mejorar la seguridad ciudadana en zonas rurales. Para favorecer este tipo de asociaciones, el Ejecutivo autonómico ha aumentado este año un 30 por ciento las ayudas a las localidades que compartan este servicio público, dirigidas a sufragar los gastos de personal.

Estas subvenciones se integran en la inversión que reciben 110 ayuntamientos de la Estrategia de Seguridad Integral (ESICAM179), cuya dotación para 2025 es de 70,5 millones.

Los municipios que se unan a esta iniciativa recibirán hasta 36 euros por habitante cuando tengan menos de 5.000; 33 si suman de 5.000 a 10.000; 31 cuando la cifra está entre 10.000 y 20.000, y 23 en el caso de más 20.000 y menos 40.000. En todos los casos deben tener una continuidad geográfica y no disponer de recursos suficientes para la prestación de servicios de Policía Local.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) estrenó ESICAM179 en 2021. Con estos recursos, los municipios pueden comprar material, uniformes, vehículos o abonar las nóminas de los agentes.