Los seis miradores estelares de Madrid para ver las Perseidas

Las Perseidas que tendrán su momento de mayor actividad la noche el 12 de agosto

Son unas de las noches del año más impresionantes y esperadas por los aficionados al astroturismo. Aunque también por mera curiosidad o disfrute pueden contemplarse las lluvias de Perseidas, conocidas también como 'Lágrimas de San Lorenzo'. Se pudieron ver ya durante la velada de ayer, pero aún durarán hasta la del miércoles. Y alcanzarán su «momento de mayor actividad» hacia las 22 horas de la noche de este martes, según indica el Instituto Geográfico Nacional.

La Comunidad de Madrid, por su parte, invita a desplazarse a las ubicaciones de la región desde las que se podrá ver con más nitidez este desprendimiento de restos de cometa: los seis miradores estelares de la zona de la mancomunidad del embalse de El Atazar. Se trata de las lluvias de estrellas fugaces más populares de todo el año porque coinciden con las actividades en el exterior propias de las noches de verano, también en las pequeñas localidades de la región.

Los miradores están situados en la Sierra Norte, concretamente en los municipios de El Berrueco, Cervera de Buitrago, Patones, Puentes Viejas, Robledillo de la Jara y el Atazar. Todos ellos, ubicados a menos de una hora de la ciudad de Madrid, ofrecen las condiciones más idóneas para disfrutar de este curioso fenómeno, puesto que sus cielos son considerados de clase 4 en la escala de oscuridad de Bortle.

Red de miradores estelares de la mancomunidad área ampliada localidad mirador MADRID límite de la mancomunidad Paredes de Buitrago Embalse de Puentes Viejas Serrada de la Fuente Robledillo de la Jara Manjirón El Atazar Cervera de Buitrago Embalse de El Atazar El Berrueco Patones Fuente: Mancomunidad del Embalse del Atazar ABC Red de miradores estelares de la mancomunidad localidad área ampliada Paredes de Buitrago mirador Embalse de Puentes Viejas MADRID límite de la mancomunidad Serrada de la Fuente Robledillo de la Jara Manjirón El Atazar Cervera de Buitrago Embalse de El Atazar El Berrueco Patones Fuente: Mancomunidad del Embalse del Atazar / ABC

Son zonas mucho más despobladas que la capital, y por tanto, con menos contaminación por iluminación. Es decir, acudir a uno de estos puntos, cuyos cielos suelen estar especialmente despejados, garantiza una visión espectacular de estos meteoros. Los miradores están situados o bien en caminos públicos o bien en inmediaciones de las localidades a las que pertenecen.

Pero para llegar a ellos, advierte la consejería de Cultura, Turismo y Deporte, es recomendable llevar una linterna, vestir calzado cómodo e, incluso, algo de ropa de abrigo. No obstante, cada uno de estos seis miradores exige paseos a pie, una vez aparcado el coche, que oscilan entre los 8 minutos (como en el Atazar) y los 25 (Cervera o Patones).

Esta vez, el único inconveniente que pueden tener estas 'Lágrimas de San Lorenzo' es la fase por la que pasará la Luna a lo largo de estas próximas veladas: cuarto menguante. Durante la medianoche podría mostrar un brillo notable que puede dificultar la vista de los restos de meteoro menos luminosos. Por tanto, de las cien Perseidas que podrían verse en condiciones óptimas, se calcula que podrán admirarse alrededor de unas cincuenta.

Consejos

El propio embalse de El Atazar da, de todos modos, recomendaciones para exprimir el fenómeno lo máximo posible. Es conveniente apagar todo tipo de luces, porque, aunque parezca que sin ellas no veremos nada, la vista se acostumbra a la oscuridad en pocos minutos. Además, para identificar las diferentes constelaciones, puede hacerse uso de un planisferio o de aplicaciones de móvil que brindan un servicio similar. Asimismo, los prismáticos siempre son un complemento adecuado.

¿Por qué puede verse esta 'lluvia de estrellas'? Estas Perseidas son restos del cometa 109/Swift-Tuttlem, que orbita en torno al Sol aproximadamente cada 133 años. Cuando se acerca, libera una serie de partículas que forman una cola que la Tierra atraviesa cada año entre mediados de julio y finales de agosto.

Uno de los efectos más impresionantes producidos por este fenómeno ocurre si las Perseidas impactan contra la superficie de la luna. Esto generaría temperaturas de hasta 5.000 grados centígrados y pequeños cráteres y destellos que podrán verse tan solo con telescopios especializados.