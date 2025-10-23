Sánchez elude al Tribunal Constitucional para marcar la Real Casa de Correos como lugar de memoria franquista

El día amaneció caldeado en Madrid, no por la temperatura atmosférica sino por la política. Desde las 8 de la mañana, el Boletín Oficial del Estado publicaba la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática. El ministro del ramo, ... Ángel Víctor Torres, se encaramaba a una terraza de la Puerta del Sol para, con la sede regional como fondo, felicitarse por la medida por la que «todos los demócratas deberían alegrarse». Desde el interior del edificio le contestaban cuatro horas después con el anuncio de un recurso contencioso en la Audiencia Nacional contra la norma, que ignora la resolución del Constitucional que mantiene el blindaje de la ley y aún tiene que manifestarse sobre el conflicto de competencias interpuesto por el Ejecutivo de Ayuso. Pero, sobre todo, con el argumento de que el expediente incoado «ha caducado» porque «se les ha pasado la fecha; ni esto son capaces de hacer bien».

La batalla por la Real Casa de Correos lleva meses combatiéndose entre los responsables políticos del Gobierno central y del regional. Una más de las que mantienen en numerosos ámbitos, y que les ha llevado a enfrentarse en los tribunales repetidas veces. En esta ocasión, a primera hora de la mañana ya estaba la declaración en el BOE y en los grupos de whatsapp de los periodistas, y había también un vídeo del ministro en la azotea de Sol congratulándose por la medida, y un tuit del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, aplaudiendo lo hecho: «Las torturas y barbaries que allí se practicaron no pueden quedar en el olvido. No pueden volver a repetirse».

Todo esto ocurría mientras la presidenta Díaz Ayuso regresaba de Austin (Texas). Nada más pisar suelo madrileño, se encontró con la tostada. Y con la respuesta que dio su portavoz, el consejero Miguel Ángel García Martín: se presentará un recurso contencioso en la Audiencia Nacional porque la declaración, entre otras cosas, «ha caducado; ha pasado más de un año desde su incoación y hasta la publicación de esta decisión». Y doce meses es lo que marca, recuerdan, la Ley de Memoria Democrática en su artículo 50.5: «El expediente se resolverá y notificará en el plazo máximo de doce meses desde la fecha de su incoación o desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación».

A su juicio, es «una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado que el autócrata Sánchez ha traído». Recordaba a la vez el consejero que el pasado 1 de octubre, «la Academia de la Historia, en pleno por unanimidad, señalaba que este edificio tiene más vinculación con la Ilustración» que con cualquier otra época histórica. García Martín cree que «tratar de vincular la Real Casa de Correos con una pequeña parte de su historia es un intento de Sánchez de manosear la institución».

Cruce de acusaciones

En la declaración en el BOE se recuerda que la Real Casa de Correos desempeñó «un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura». El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática recordaba a su vez que allí «hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia» por lo que su declaración como Lugar de Memoria «es una magnífica noticia para quienes defendemos la libertad, los derechos y la reparación de las víctimas».

La propia presidenta madrileña no tardó en responderle, asegurando que en la placa que quieren poner en la sede del Gobierno regional deberían poner: «Aquí, donde un socialista demócrata enterró las dos Españas, y un socialista autócrata las intenta resucitar. Pero era tan torpe, que se le caducó la oportunidad…».

De inmediato entró en el litigio el delegado del Gobierno, que negó la mayor, que haya caducado el expediente: «Lo más grave no es la ignorancia y la mentira. Lo verdaderamente grave es el desprecio hacia las víctimas que solo buscan verdad, reparación y memoria. El plazo se inicia con la fecha de la publicación de la incoación del expediente. El BOE lo publicó el 24 de octubre de 2024. Por tanto, finalizará el 24 de octubre de 2025». Más tarde, en declaraciones a los medios, solicitaba al consejero García Martín que «pidiera disculpas, porque siempre tiene esas expresiones faltonas».

Una lectura que no coincide con la que hicieron los servicios jurídicos autonómicos y el consejero de Presidencia y Justicia: «Que hayan mandado al delegado del Gobierno a defender un expediente que claramente ha caducado dice mucho de lo frustrados que deben estar. Se les ha pasado leer el artículo 50.5. de su propia ley», recordaba. Sobre el juego de fechas que menciona Francisco Martín, le parece al consejero un «ejercicio fallido de trilerismo del delegado, tratando de confundir con la fecha de publicación. ¡No cuela!».

Desde que el Gobierno central planteó, en octubre del año pasado, su intención de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, por su vinculación pasada con el franquismo, se produjo un movimiento en contra por parte del Ejecutivo regional. Primero, introdujeron en la Ley Ómnibus una modificación que blindaba la Real Casa e impedía instalar en ella placas o realizar actos sin contar con la autorización de la Comunidad de Madrid.

Después, plantearon un conflicto positivo de competencias por entender que el Gobierno central estaba invadiendo las suyas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez respondió suspendiendo la ley regional que blindaba la Real Casa de Correos, pero el Constitucional levantó esa suspensión, por lo que la norma sigue en vigor en la actualidad. Aún queda por saber qué responde el Alto Tribunal al conflicto de competencias planteado por Ayuso. Y al que ahora se une el contencioso.