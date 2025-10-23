Suscribete a
Sánchez elude al Tribunal Constitucional para marcar la Real Casa de Correos como lugar de memoria franquista

El Gobierno regional cree que el acuerdo publicado ayer en el BOE «ha caducado» y lo llevará al contencioso

El Constitucional levantó la suspensión de la ley autonómica que blinda Sol, y debe ver el recurso de competencias

Ayuso recurrirá a la Audiencia Nacional tras declarar Sánchez la Real Casa de Correos como lugar franquista

Díaz Ayuso, en el balcón de la Real Casa de Correos con presidentes de asambleas regionales de España
Sara Medialdea

Madrid

El día amaneció caldeado en Madrid, no por la temperatura atmosférica sino por la política. Desde las 8 de la mañana, el Boletín Oficial del Estado publicaba la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática. El ministro del ramo, ... Ángel Víctor Torres, se encaramaba a una terraza de la Puerta del Sol para, con la sede regional como fondo, felicitarse por la medida por la que «todos los demócratas deberían alegrarse». Desde el interior del edificio le contestaban cuatro horas después con el anuncio de un recurso contencioso en la Audiencia Nacional contra la norma, que ignora la resolución del Constitucional que mantiene el blindaje de la ley y aún tiene que manifestarse sobre el conflicto de competencias interpuesto por el Ejecutivo de Ayuso. Pero, sobre todo, con el argumento de que el expediente incoado «ha caducado» porque «se les ha pasado la fecha; ni esto son capaces de hacer bien».

