Sesión de control al Gobierno en el Congreso
Sánchez declara «Lugar de la Memoria» a la Real Casa de Correos de Sol pese al recurso de Ayuso en los tribunales

El Gobierno señala al edificio «por su papel en la represión política y social», pese a que el Gobierno regional solicitó la suspensión cautelar del expediente

Enia Gómez

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la declaración de la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como «Lugar de Memoria Democrática», pese a que el Ejecutivo madrileño presentó el recurso ... ante el Tribunal Constitucional y solicitó la suspensión cautelar del expediente administrativo mientras se tramite el conflicto de competencias. El recurso señala que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional atribuye a la Administración regional competencias exclusivas sobre este edificio, por ser la sede de su Presidencia y tratarse de un inmueble de dominio público autonómico declarado Bien de Interés Cultural.

