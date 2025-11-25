Sánchez se 'cuela' en Cibeles: el PP usa su «chuletón al punto» para oponerse a la dieta vegetal

El presidente del Gobierno ha 'intervenido' en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. El PP ha reproducido el audio de Pedro Sánchez en el que admite, en una rueda de prensa, que para él es «imbatible el chuletón al punto». De este modo, los populares ... han querido hacer frente a la iniciativa que traía Más Madrid para promover un cambio hacia dietas más vegetales, más saludables y sostenibles. La oposición, por su parte, se ha quejado del nivel de «cuñadómetro» al que ha llegado el gobierno de José Luis Martínez-Almeida que, tras este punto, ha dado por finalizada la bronca sesión plenaria de este martes.

La concejala Pilar Sánchez ha ofrecido varios datos para defender su tesis de que el consistorio madrileño debe fomentar otro tipo de alimentación. «Consumimos más del doble de la carne roja recomendada«, ha señalado entre otras cifras, en las que se ha apoya para defender que es »imprescindible la transición hacia dietas saludables y ricas en vegetales«. De hecho, la puesto de ejemplo el propio catering del que disfrutan los concejales durante el pleno, en el que hay opción vegetariana.

Para el PP se trata de una propuesta que lleva a «aniquilar la ganadería y mermar el sector pesquero», es decir, «renunciar a ser omnívoros como si se fueran auténticos delincuentes climáticos». A partir de ahí el PP ha lanzado una retahíla de argumentos en contra y en tono de burla. «Si mañana dejamos de comer rabas los cielos se vuelven más azules, campos más verdes, y volveremos a ver a hippies en la Gran Vía», ha apuntado el concejal popular. También ha instado a la concejala de Más Madrid a determinar qué contamina más «si el cuesco de un toro o el de una vaca».

Por segunda vez en esta sesión, el PP ha hecho mención a los sobres con el dinero que habría pagado el PSOE a José Luis Ábalos, según un informe de la UCO: «Nuestros mayores a comer quinoa y las chistorras, corriendo por Ferraz», ha añadido el popular quien ha defendido la bajada del IVA de la carne y del pescado. «¡Qué viva la libertad de comerse una chuleta sin que te miren como un verdadero criminal climático!».

La concejala de Más Madrid ha exclamado contra el «cuñadómetro»: «Hoy lo van a reventar». Además se ha quejado de las «risitas» de la bancada popular durante el desarrollo del punto. «Una falta de respeto lamentable». El popular, por su parte, ha pedido a Más Madrid que «aparten el postureo de una vez» y ha invitado a los asistentes a escuchar el audio de Sánchez en el que admite que donde le pongan un chuletón al punto, eso es «imbatible».