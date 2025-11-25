Suscribete a
Mueren cuatro miembros de una familia por un escape de gas en Málaga

Sánchez se 'cuela' en Cibeles: el PP usa su «chuletón al punto» para oponerse a la dieta vegetal

Más Madrid presenta una iniciativa en el pleno del Ayuntamiento para promover un cambio hacia dietas «saludables y sostenibles»

Una imagen del pleno de Cibeles, a 25 de noviembre
ABC

El presidente del Gobierno ha 'intervenido' en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. El PP ha reproducido el audio de Pedro Sánchez en el que admite, en una rueda de prensa, que para él es «imbatible el chuletón al punto». De este modo, los populares ... han querido hacer frente a la iniciativa que traía Más Madrid para promover un cambio hacia dietas más vegetales, más saludables y sostenibles. La oposición, por su parte, se ha quejado del nivel de «cuñadómetro» al que ha llegado el gobierno de José Luis Martínez-Almeida que, tras este punto, ha dado por finalizada la bronca sesión plenaria de este martes.

