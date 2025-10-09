Suscribete a
Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas
Última hora
El húngaro László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura 2025

Sánchez amenaza a Ayuso con utilizar todos los medios legales a su alcance por negarse a la «lista negra» de médicos objetores

El jefe del Ejecutivo carga contra la presidenta regional e insinúa una intervención en la Comunidad de Madrid

Ayuso, tajante sobre el aborto: «No voy a hacer una lista negra de médicos objetores»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Pedro Sánchez ha respondido con rapidez a las palabras que ha pronunciado Isabel Díaz Ayuso este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid, durante la sesión de control. La presidenta de la Comunidad de Madrid, ante una pregunta de Más ... Madrid sobre el aborto, ha advertido de que en esta región no habrá una «lista negra» de médicos objetores. Ayuso ha subrayado que en Madrid no se señalará a ningún medico por practicar un aborto o por no hacerlo. «¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar», ha remarcado. Tras conocer estas declaraciones, Sánchez ha amenazado con utilizar todos los medios legales a su alcance contra la Comunidad de Madrid.

