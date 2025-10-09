Sánchez amenaza a Ayuso con utilizar todos los medios legales a su alcance por negarse a la «lista negra» de médicos objetores

Pedro Sánchez ha respondido con rapidez a las palabras que ha pronunciado Isabel Díaz Ayuso este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid, durante la sesión de control. La presidenta de la Comunidad de Madrid, ante una pregunta de Más ... Madrid sobre el aborto, ha advertido de que en esta región no habrá una «lista negra» de médicos objetores. Ayuso ha subrayado que en Madrid no se señalará a ningún medico por practicar un aborto o por no hacerlo. «¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar», ha remarcado. Tras conocer estas declaraciones, Sánchez ha amenazado con utilizar todos los medios legales a su alcance contra la Comunidad de Madrid.

«Esta era la libertad que prometía Ayuso», ha respondido Pedro Sánchez en un mensaje a través de las redes sociales. «Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás», ha comentado el presidente del Gobierno, aunque nada tenía que ver con lo que había dicho Ayuso. Al contrario, la presidenta había dejado claro que «no se va a señalar en la Comunidad de Madrid».

«No lo vamos a permitir», ha remarcado Sánchez en su mensaje, ante las palabras de Ayuso. El presidente del Gobierno ha insinuado una posible intervención de la Comunidad de Madrid, al asegurar que si «hace falta» el Gobierno llegará «hasta la Constitución y el Constitucional».

Noticia Relacionada Ayuso, tajante sobre el aborto: «No voy a hacer una lista negra de médicos objetores» Mariano Calleja La presidenta de la Comunidad de Madrid subraya que no va a obligar a un sanitario a actuar contra su conciencia ni contra su libertad

«El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional», ha afirmado Sánchez.

También el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, se ha referido a las palabras de Ayuso a través de las redes sociales y ha cargado contra ella por decir «váyanse a otro lado a abortar». «No vamos a consentir volver a la España en blanco y negro. Las mujeres sí que la van a mandar a otro lado: a su casa».