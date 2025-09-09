San Fernando de Henares busca una salida tras el varapalo a su plan urbanístico estrella

La Plaza de España de San Fernando de Henares no levanta cabeza. Este verano la Justicia declaró nulas las actuaciones urbanísticas en este espacio declarado Bien de Interés Cultural del siglo XVIII para su rehabilitación. La sentencia se une a la que dictó unos meses antes el mismo Tribunal Superior de Justicia ... , que tumbó todos los acuerdos del ayuntamiento sobre el proyecto de reparcelación de la plaza. Ambas resoluciones suponen todo un estacazo a los planes del Gobierno local para que las primeras viviendas estuvieran ya habitadas a mediados de 2027. Ahora, el Partido Popular ha pedido un pleno extraordinario para censurar las «mentiras» del alcalde, el socialista Francisco Javier Corpa, y exigirle una explicación sobre los pasos que dará a partir de ahora.

El pleno tendrá que celebrarse en los próximos días, aunque aún no está convocado. El PP, principal partido de la oposición, denuncia que el equipo de gobierno no ha informado ni facilitado documentación alguna a los miembros de la corporación sobre las resoluciones judiciales y sus consecuencias, «a pesar de la trascendencia de los fallos», que afectan de forma directa al plan urbanístico estrella del municipio.

Los populares lamentan que es «otra chapuza de la izquierda en San Fernando de Henares». «El alcalde socialista ha engañado a los vecinos de San Fernando de Henares a quienes hace dos años aseguró que la situación de la Plaza de España estaba solucionada y solo quedaban cuestiones administrativas. Así es como lleva gestionando durante 45 años la izquierda en San Fernando de Henares, arruinando a los vecinos», asegura el portavoz del PP, Miguel Ángel García Capa.

Noticia Relacionada Vaparalo judicial al PSOE por la Plaza de España en San Fernando de Henares Mariano Calleja El proyecto urbanístico frustrado acumula unos 100 millones de euros desde 2009, según la oposición municipal

«Es inaudito que el alcalde oculte sentencias que afectan directa y muy gravemente a la legalidad urbanística del municipio. Los vecinos tienen derecho a saber qué ha pasado, qué consecuencias tiene y qué piensa hacer el gobierno local para cumplir la ley», advierte el PP de San Fernando. La oposición reclama al alcalde y al concejal de Urbanismo que den cuenta del contenido, efectos y alcance de las sentencias, así como de las medidas que se proponen adoptar, los costes estimados y los plazos previstos para adecuar la situación urbanística del ámbito afectado a la ley.

Las irregularidades en la Plaza de España se remontan al periodo 2009-2011, cuando gobernaban en coalición IU y el PSOE. Se aprobó entonces el proyecto de reparcelación, las licencias de obra para las viviendas y el aparcamiento subterráneo y el plan especial que abarcaba toda la operación. Ahora todo ha quedado anulado.

En septiembre de 2023, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares adquirió todos los bienes e inmuebles de la plaza tras más de una década en concurso de acreedores. Se trata de un total de 167 viviendas, 67 locales, 282 plazas de garaje de viviendas y locales, 119 trasteros y 606 plazas de parking público. El paso del equipo de gobierno supuso un alivio para tratar de salir de una pesadilla que duraba ya muchos años. Pero fue un espejismo ya que las sentencias judiciales suponen volver prácticamente a la casilla de salida. La plaza, mientras, permanece vacía, sin vida, con un aspecto desangelado e inquietante y con un futuro incierto.

El Ayuntamiento de San Fernando sostiene que el Plan Especial se hizo en 2009 «de común acuerdo con la Comunidad de Madrid y siguiendo sus instrucciones». Ahora, reconoce que las sentencias obligan al consistorio a «rehacer el instrumento urbanístico que sustenta la operación» y subraya su «irrenunciable compromiso» para resolver definitivamente el problema.