Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Las protestas pro-Palestina provocan que la Vuelta suspenda la etapa a ocho km de la meta
Directo
Sigue aquí la sesión de control al Gobierno en el Senado

San Fernando de Henares busca una salida tras el varapalo a su plan urbanístico estrella

El PP fuerza un pleno para censurar las «mentiras» del alcalde socialista sobre la Plaza de España

Vaparalo judicial al PSOE por la Plaza de España en San Fernando de Henares

San Fernando de Henares busca una salida tras el varapalo a su plan urbanístico estrella
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Plaza de España de San Fernando de Henares no levanta cabeza. Este verano la Justicia declaró nulas las actuaciones urbanísticas en este espacio declarado Bien de Interés Cultural del siglo XVIII para su rehabilitación. La sentencia se une a la que dictó unos meses antes el mismo Tribunal Superior de Justicia ... , que tumbó todos los acuerdos del ayuntamiento sobre el proyecto de reparcelación de la plaza. Ambas resoluciones suponen todo un estacazo a los planes del Gobierno local para que las primeras viviendas estuvieran ya habitadas a mediados de 2027. Ahora, el Partido Popular ha pedido un pleno extraordinario para censurar las «mentiras» del alcalde, el socialista Francisco Javier Corpa, y exigirle una explicación sobre los pasos que dará a partir de ahora.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app