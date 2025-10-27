Suscribete a
La salud mental también se mejora en la biblioteca

Un nuevo programa de la Comunidad de Madrid emplea lecturas en grupo y en voz alta para proporcionar bienestar a las personas atendidas por sufrimiento psíquico y a sus familias

Madrid atiende en sus domicilios a 1.500 pacientes con enfermedad mental duradera

La biblioteca pública Rafael Alberti, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, es una de las adheridas al programa
La biblioteca pública Rafael Alberti, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, es una de las adheridas al programa BELÉN DÍAZ
Sara Medialdea

Un texto bien elegido, una buena lectura que estimule la imaginación y la comunicación puede ser una buena medicina aunque no sea en puridad una medida terapéutica. Así lo han entendido los responsables de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que han organizado esta ... semana, coincidiendo con el Día de las Bibliotecas, una actividad que nace con vocación de quedarse: Lee Madrid en Positivo, dirigida a personas que estén recibiendo atención en centros de salud mental, personas con sufrimiento psíquico y sus familiares.

