El Salón del Videojuego, donde los 'gamers' escriben su carta a los Reyes Magos

Ya queda poco tiempo para decidir qué vamos a pedirle a Papá Noel o los Reyes Magos, pero los 'gamers' deberían esperar unos pocos días más para escribirles la carta de este año porque es muy probable que descubran lo que quieren en el I ... Salón del Videojuego de Madrid, que se va a celebrar los días 6 y 7 de diciembre de 10 a 20h (desde 15,99 euros) en La Nave de Villaverde (calle Cifuentes, 5).

El evento contará con zonas de juego, tiendas, conferencias, conciertos, exposiciones, torneos, formaciones, talleres, podcasts y otras actividades en un espacio de 6.000 metros cuadrados en el que cada visitante, sin importar su edad, podrá disfrutar de los grandes clásicos y explorar las grandes novedades probando los videojuegos en una amplia zona de juego equipada con más de 200 consolas y máquinas recreativas de distintas generaciones.

Además, podrán visitar un museo con piezas históricas que recorre la evolución del medio desde títulos icónicos como 'Pong' hasta fenómenos actuales como 'Minecraft'.

José Ángel Ciudad, organizador de la feria, explica que «tras más de cinco años sin un gran evento de estas características en la capital, el Salón del Videojuego llega con el objetivo de convertirse en una cita de referencia para aficionados, profesionales, coleccionistas, familias y creadores de contenido, ofreciendo una experiencia que va más allá del entretenimiento».

La parte formativa se concentrará en una zona de conferencias con ponentes referentes del desarrollo y el periodismo de videojuegos en España, quienes compartirán su conocimiento y perspectivas sobre la industria.

También habrá talleres especializados, torneos, conciertos, zona de podcasts en vivo y una destacada área de expositores, donde estudios de desarrollo mostrarán sus últimos proyectos y podrán intercambiar experiencias con el público. Esta sección estará dividida en una zona denominada 'Comercial', donde los visitantes podrán hacerse con los últimos juegos y los mejores títulos retro, y otra llamada 'Desarrolladores', donde estudios y compañías podrán mostrar sus proyectos.

Una de las mayores atracciones de esta primera edición será la presencia de grandes figuras de la industria del videojuego. Entre ellas destaca Yuzo Koshiro, el legendario compositor responsable de algunas de las bandas sonoras más queridas y recordadas de la historia como 'Streets of Rage', 'The Revenge of Shinobi' o 'ActRaiser'; y la de John Romero, uno de los padres de los shooters modernos y cocreador de videojuegos míticos como 'Doom', 'Wonfenstein 3D' y 'Quake'.

Yozu Koshiro interpretará en directo algunas de sus más legendarias bandas sonoras

Ambos ofrecerán sendas conferencias dentro del programa del Salón, y contarán con su propio stand donde autografiarán y venderán merchandising oficial, y también se les podrá pedir que firmen los juegos y objetos personales que lleven los fans. Además, Koshiro ofrecerá un concierto especial en el que interpretará en directo algunos de sus temas más emblemáticos, y el evento contará con la visita de otros invitados nacionales e internacionales de prestigio como Paco Pastor (ex presidente de Erbe y Sega España), o el famoso youtuber Zorman.

«El Salón del Videojuego de Madrid será mucho más que un evento de entretenimiento, será una puerta de entrada al conocimiento, a la historia, a la innovación, y al talento nacional en el mundo del videojuego. Una oportunidad no solo para pasar un gran día en familia y amigos jugando a todo sin parar, sino también aprender y compartir entre generaciones, en un mismo espacio», concluye el organizador.