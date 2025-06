Salif Keita: «Tuve que elegir entre ser ladrón o cantante»

Descendiente de la antiquísima realeza de Mali, Salif Keita nació albino y sufrió el desprecio de propios y extraños hasta que decidió terminar de romper con todo haciéndose músico, un presunto deshonor para su linaje. Apodado 'la Voz Dorada de África', Keita cierra el Universal Music Festival este domingo (20.30h, entradas desde 43 euros) con un espectáculo que promete ser memorable, tras pasar por el Primavera Sound.

El artista maliense anunció su retirada hace unos años, pero en esta gira especial presentará un nuevo álbum acústico llamado 'So Kono' que ha grabado para volver al ruedo, con el que llevará al público madrileño en un viaje por la música mandinga con su inconfundible mensaje de integración y esperanza.

Cuando lanzó su álbum de 2018, 'Un Autre Blanc', se suponía que iba a ser el último. ¿Qué le hizo cambiar de opinión?

Sí, es cierto. Pero el escenario y la música siguen llamándome. Como músico, he echado de menos las giras y las fuertes relaciones que mantengo con los fans; la música nunca te abandona. En 2023 me invitaron al festival Kyotophonie de Kioto y algo cambió. Me sentí inspirado, en paz y rodeada de amigos que me animaban. Lo de Kono no estaba planeado. Surgió espontáneamente.

Enhorabuena por 'So Kono', es precioso. ¿Cómo surgió el impulso de hacer un álbum así, en solitario, muy acústico?

Mis amigos Lucille Reyboz y Laurent Bizot me animaron a grabarlo en mi habitación de hotel en Kioto. Laurent me ha perseguido durante años para que adoptara este enfoque crudo e íntimo. Nunca me he considerado un guitarrista de verdad; la guitarra es sólo mi compañera para componer. Con sólo unos pocos músicos de confianza, con el ngoni de Badjé Tounkara y el calebash de Mamadou Koné, grabamos nueve canciones de forma muy espontánea e íntima en mi habitación. Me inspiré en la tranquilidad de Kioto y en el templo zen sagrado donde actuamos en directo. Era como si estuviera tocando en mi pueblo, rodeado de mi gente.

La canción 'Tassi' trata de alguien que perdió a su único hijo. ¿Cómo ve la situación de los niños en los países más afectados por el hambre o la guerra?

Es una canción de compasión que escribí para una amiga que ha perdido a su único hijo. A través de su historia, expresa empatía por cualquiera que esté de luto por un ser querido. Quería que Tassi hablara de ese dolor, que ofreciera algo de consuelo, algo de luz. Esta historia no estaba relacionada con el hambre o la guerra. Como artistas, aunque no podamos cambiarlo todo, sí podemos usar nuestras voces para denunciar la injusticia y recordar al mundo nuestra humanidad común.

¿Cómo lleva las giras a sus 75 años?

A los 75, las giras son un poco diferentes, pero no menos gratificantes. He aprendido a escuchar a mi cuerpo y a rodearme de personas de confianza que lo hacen posible. El escenario sigue siendo una fuente de inmensa alegría, estoy agradecido de seguir compartiendo mi música y mis tradiciones, mis mensajes para la juventud africana y más allá, y de conectar con mis fans.

Usted es descendiente de la familia real Sundiata Keita. ¿Tiene alguna ventaja?

Nací en un linaje noble, descendiente directo de Sundiata Keita, un legendario rey guerrero mandinka que fundó el imperio de Malí en el siglo XIII y que proclamó la primera carta de los derechos humanos, la Carta Manden (Kouroukan Fouga). En nuestra tradición, los griots son los que cantan, no las personas de noble sangre real. Por ser albino y keita, me he enfrentado a muchos tabúes y expectativas. Tuve que romper con la tradición para llegar a ser quien soy. A menudo digo que tuve que elegir: ser ladrón o ser cantante. Para mí, la música era el camino más noble. Forjar mi propio camino me ha hecho más fuerte. En So Kono, celebro el «Sundiata Keita». Soy dos veces Keita, tanto por mi madre como por mi padre, lo que llamamos «Gniame». Estoy increíblemente orgulloso de mi identidad y de compartir nuestra historia, valores y tradiciones con el mundo a mi manera.

En 2019 dijo que «la democracia no es algo bueno para África». Entiendo que querías decir que hace falta cultura política para que una democracia funcione, y con tanto analfabetismo, eso es difícil. ¿No es así? ¿Piensas lo mismo seis años después?

Efectivamente. La democracia implica un compromiso político y cívico continuo. No se pueden celebrar elecciones hasta que no haya seguridad. El analfabetismo, la pobreza y la manipulación constante socavan el proceso. Hemos encontrado muchos obstáculos en los últimos años. Creo que necesitamos educación, bases cívicas sólidas y seguridad para que la democracia pueda servir realmente al pueblo. Como cantaba en «Mandela» contra el régimen del apartheid en Sudáfrica, me considero un libertador y un activista de la libertad de corazón. A pesar de estos retos, sigo siendo optimista y tengo fe en los años venideros.

¿Qué piensa del futuro de Mali en estos momentos?

Mali atraviesa un periodo difícil, pero no he perdido la esperanza. Nuestro pueblo es fuerte, nuestra cultura es rica y nuestra historia enseña a resistir. Espero un futuro en el que Mali encuentre estabilidad, paz y un liderazgo que realmente sirva al pueblo.