48 salas de conciertos, reconocidas como Patrimonio Cultural de Madrid

Un total de 48 salas de conciertos de la asociación Madrid en Vivo han sido incluidas en el Censo de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, en reconocimiento a su valor como espacios fundamentales en la vida cultural y musical de la ciudad. Este importante paso, que subraya el compromiso institucional con la protección y difusión del patrimonio cultural inmaterial, fue celebrado durante la asamblea anual de la asociación con la entrega de una placa conmemorativa a las salas por parte de Marta Rivera de la Cruz, Delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento.

El acto, que tuvo lugar en la sala Independance, simboliza el reconocimiento del papel que las salas desempeñan, no solo como escenarios de expresión artística, sino también como motores de cohesión social, dinamización económica y fomento del talento local. «Este momento representa todo el trabajo realizado durante años y el momento en el que nos encontramos», destacó Javier Olmedo, Director General de Madrid en Vivo. «Estamos muy agradecidos de que Marta Rivera de la Cruz esté hoy con nosotros, ya que, como Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, nos acompaña y apoya constantemente en las distintas reuniones y líneas de trabajo conjuntas que desarrollamos cada año», concluyó el director de la asociación de salas de conciertos de Madrid.

La entrega de esta placa simbólica representa, no sólo un gesto institucional, sino también un compromiso con la preservación activa de estos espacios, que seguirán siendo puntos de referencia imprescindibles para la cultura contemporánea de Madrid.

«Madrid en Vivo es parte de la cultura de nuestra ciudad. Como habitante de Madrid, me siento agradecida hacia vosotros por todo lo que aportáis a la noche madrileña con vuestra oferta de música en vivo, como reclamo de ocio y de cultura», destacó Marta Rivera de la Cruz durante el acto. «La colaboración entre instituciones es muy importante y llena de sentido las iniciativas del Ayuntamiento, y el compromiso de Madrid en Vivo siempre ha sido total, mostrando la implicación de las salas con la ciudad de Madrid», afirmó la Delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

El Censo de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid busca identificar y proteger bienes de valor histórico, artístico y social, y se renueva periódicamente. La incorporación de estas 48 salas supone un reconocimiento explícito de su contribución al tejido cultural madrileño, especialmente en un contexto en el que muchos de estos espacios han enfrentado desafíos significativos, durante los 12 años en los que Madrid en Vivo ha estado trabajando en este reconocimiento de las salas de conciertos madrileñas, y los cerca de 25 años de historia de la asociación.

Las salas incluidas son: Barracudas, Berlín Jazz Café, Búho Real, Cadavra Club, Cadillac Solitario, Café Central, Café Berlín, Cardamomo, Café La Palma, Clamores, Contraclub, Corral de la Morería, El Despertar, El Intruso, El perro de la parte de atrás del coche, El Sol, Fotomatón, Fulanita de Tal, Gruta 77, Honky Tonk, Galileo Galilei, La Riviera, Libertad 8, Maravillas, Moby Dick, Moe, Rincón del Arte Nuevo, Olvido, Silikona, Siroco, Teatro Nuevo Apolo, Tempo Club, Thundercat, Cien por Cien, El Sótano, Fun House, Essential Flamenco, Hangar 48, Independance Club, Nuevo Teatro Alcalá, Rockville, Shoko, Teatro Rialto, Vesta, Tablao de la Villa, Tablao 1911, Teatro Amaya, La Paqui y Teatro Flamenco Madrid.

Un verano a tope de conciertos en MEV

Muchas de estas salas participan en el ciclo estival de las salas de Madrid en Vivo organizado con el apoyo del Ayuntamiento del Madrid, que ofrecerán una treintena de conciertos durante el mes de julio.

El próximo concierto de este calendario es este jueves en El Instruso con Cacao Munch, una banda colombiana que mezcla músicas folclóricas y latinas con funk, rock y hip hop; y cuyas letras relatan pensamientos, vivencias, amores y mensajes de cambio. Sus influencias y vivencias musicales en la ciudad se mezclan con las que confluyen allí desde distintos puntos del país definiendo su lenguaje como Trópico Citadino. Además, en Fulanita de Tal estarán Borrón y Copla Nueva, un trío que fusiona copla, rumba y canciones de toda la vida con una energía única.

Este viernes tendremos en Gruta 77 a Killer Kin, un quinteto de New Haven en Connecticut basado en las bandas de Proto Punk de los años 70 y el Glam Rock and Roll. Sus canciones son trallazos sobrados de Hi-Energy con sonido sucio y crudo y actitud provocadora. Sus fetiches son Stooges, MC5, Radio Birdman y Motorhead.

El sábado, en Café La Palma estarán Santa Engracia, una banda de rock madrileña que se caracteriza por su directo contundente y enérgico, fusionando influencias del indie-rock alternativo con un enfoque moderno y fresco. Su música, cargada de riffs potentes y melodías pegadizas, destaca por sus letras introspectivas y su presencia escénica vibrante. Con una propuesta de calidad y un sonido crudo y directo, la banda está preparada para seguir conquistando nuevos espacios y continuar peleando para hacerse un hueco en el panorama del rock español.

La misma noche, Cadavra Club acogerá la actuación de Sexblood, una de las bandas de rock gótico clásico más interesantes que han surgido en los últimos años. su música está firmemente arraigada en el siglo pasado. donde las guitarras están ampliamente presentes, podemos sentir las vibraciones de las bandas que forjaron el estilo gótico tales como, The Mission UK, Cinema Strange, Sisters Of Mercy, Siouxsie And he Banshees.

MÁS INFORMACIÓN La sala El Sol, a por cuarenta años más de música en directo

Para terminar esta semana, El Despertar recibirá a Nathalie Braux y Cuervo González, y Hangar 48 a Gato García, un rapero venezolano radicado en Madrid, activo como solista desde 2015 y cuya música fusiona rap, trap, drill y funk brasileño.