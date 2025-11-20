Suscribete a
Saimir, el ladrón de joyas que ganó 1,2 millones del gran apagón en España

Cae un albanés con 15 identidades que se coló en el Plaza Norte el día que España quedó totalmente a oscuras

Detenidos cinco varones tras intentar robar joyas valoradas en más de dos millones de euros en Madrid

Interior del centro comercial Plaza Norte 2, en San Sebastián de los Reyes
Interior del centro comercial Plaza Norte 2, en San Sebastián de los Reyes EFE
Carlos Hidalgo

El 28 de abril, al filo de las doce y media, España y Portugal se fueron a negro. La jornada del gran apagón supuso para la Península Ibérica un cara a cara con la impotencia más absoluta, el caos, la ansiedad... Pero hubo alguien ... que vio una luz encendida... No literalmente, claro, sino que tuvo la temeraria idea de asaltar un centro comercial como el Plaza Norte 2, en el término municipal de San Sebastián de los Reyes. No había luz, no había actividad laboral ni de compras, no había cámaras de seguridad funcionando...

