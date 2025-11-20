Saimir, el ladrón de joyas que ganó 1,2 millones del gran apagón en España

El 28 de abril, al filo de las doce y media, España y Portugal se fueron a negro. La jornada del gran apagón supuso para la Península Ibérica un cara a cara con la impotencia más absoluta, el caos, la ansiedad... Pero hubo alguien ... que vio una luz encendida... No literalmente, claro, sino que tuvo la temeraria idea de asaltar un centro comercial como el Plaza Norte 2, en el término municipal de San Sebastián de los Reyes. No había luz, no había actividad laboral ni de compras, no había cámaras de seguridad funcionando...

Así que Saimir, de 42 años, un expertísimo ladrón de origen albanés y asentado en la mencionada localidad, vio vía libre para dar el palo de su vida: se llevó 1,2 millones de euros en joyas. Ahora, se ha conocido su detención. Tanta 'profesionalidad' para caer en manos de la Policía el día que acudió a arreglar su documentación a la comisaría de Getafe.

Saimir es otro hombre de las mil caras. O, al menos, de las 15 identidades, que son las que le constan en las bases de datos policiales. Fuentes del caso explican a ABC que con todos sus alias y con el nombre real le constan antecedentes, tanto en España como en otras naciones de la Unión Europea, como Países Bajos, Bélgica y Grecia. Además, atesora diversas órdenes de juzgados españoles. A partir de su detención el 22 de octubre por el robo millonario, se encuentra por fin en prisión.

La tarde-noche del 28 de abril, el sujeto, de 42 años, acudió al centro comercial, que tanto conoce. Se le iban los ojos detrás del escaparate de una joyería del complejo cada vez que lo visitaba. Así que se las apañó para trepar a la cubierta, retirar la tela asfáltica y hacer un rififí (un agujero desde un techo, un butrón en vertical) y caer así a uno de los pasillos internos del lugar. Una vez en esa zona común, reservada solo para empleados, buscó la joyería y practicó un butrón para entrar en ese local en concreto desde la pared colindante.

Una vez en el interior, no la emprendió a golpes contra las vitrinas, sino que, con cuidado, fue desatornillándolas y bajándolas al suelo. Los cierres electrónicos, debido al apagón, estaban deshabilitados. Así que fue sacando, sobre todo, piezas de oro, oro blanco y brillantes. Le dio tiempo hasta a elegir lo que se llevaba y lo que dejaba atrás. En total, 2.200 joyas, valoradas por los denunciantes en 1,2 millones de euros.

Las joyas, en Rumanía

En el momento de la detención, portaba en el cuello un colgante fruto del robo. Es lo único que se ha podido recuperar del botín. Porque, antes de que acabara el día, el coche que había comprado a un particular ya iba camino de Rumanía. Los investigadores de la comisaría de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes son quienes se han encargado de estas pesquisas. Lograron identificar el vehículo, que fue el mismo que usó para desplazarse hasta el centro comercial aquella tarde.

Es decir, que se sospecha que la preciocísima mercancía se encuentra en el país del Este, por lo que recuperarla se antoja bastante difícil. Tras ser apresado, el delincuente ha negado cualquier tipo de relación con el coche investigado, que había adquirido unos meses antes. Ahora, al menos por un tiempo, estará entre rejas.