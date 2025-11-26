Suscribete a
ABC Premium

Saem, el bengalí que esclaviza a compatriotas en su tienda de Vallecas

Además de tener a compatriotas sin contrato ni horario, los hacía dormir en jergones tirados en el suelo

Golpe a las mafias de las fruterías y restaurantes: jornadas sin descanso y empleados heridos obligados a trabajar

Uno de los jergones donde dormían los bengalíes esclavizados
Uno de los jergones donde dormían los bengalíes esclavizados ABC
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a Saem, un bengalí de 26 años, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores. Fuentes del caso explican a ABC que sospechan que, además de tener a compatriotas sin contrato ni horario, los hacía ... dormir en jergones tirados en el suelo, en el propio comercio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app