Saem, el bengalí que esclaviza a compatriotas en su tienda de Vallecas

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a Saem, un bengalí de 26 años, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores. Fuentes del caso explican a ABC que sospechan que, además de tener a compatriotas sin contrato ni horario, los hacía ... dormir en jergones tirados en el suelo, en el propio comercio.

El pasado 8 de noviembre, a las 9 de la mañana, los agentes recibieron el aviso de un vecino, que denunciaba que en la avenida del Monte Igueldo, 20 (Puente de Vallecas), un establecimiento de conveniencia abría las 24 horas del día y, además, vendía alcohol a menores de edad, lo que molestaba mucho a los residentes.

Cuando los policías municipales de la Comisaría Integral del Distrito llegaron al punto, vieron que había adolescentes en la puerta, quienes, al percatarse de su presencia, se marcharon de allí. Al entrar en la tienda, observaron a un varón que despachaba en la caja registradora y a otro que sacaba mercancía del almacén, además de un tercer empleado.

Los policías fueron a entrevistarse con ellos, pero afirmaron que no hablaban español, por lo que tuvieron que utilizar una aplicación del teléfono móvil para traducir el diálogo. Dos reconocieron que no tenían papeles en regla para estar en España, pero es que ni siquiera estaban en trámites con Extranjería. Son también de Bangladés, de 36 y 26 años.

El tercero afirmó que tenía contrato laboral, de cuatro horas, aunque dijo que desconocía su salario y sus derechos laborales. Así que los funcionarios llamaron por teléfono al dueño, quien se presentó a los veinte minutos. Lo primero que hizo este sujeto al llegar, fue irse derecho a la caja, sacó todo el dinero y se lo metió en el bolsillo del pantalón, precisan fuentes del caso, que no salían del asombro.

Los agentes consultaron la base de datos y al local le consta en vigor un expediente de cese de actividad por problemas de salubridad, además de carencias en el recorrido de evacuación y en el sistema de protección de incendios.

Le preguntaron al encargado por los trabajadores: primero dijo que no los conocía de nada, pero que el tercero tenía contrato de cuatro horas, aunque «sin horario definido». Luego afirmó que todos eran amigos y que residían en la misma zona de Lavapiés.

En la requisa que hicieron en el local, vieron los camastros, ropas y demás enseres que les ha permitido concluir que los tres empleados malvivían en el lugar. Los policías contactaron con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y con la comisaría de Policía Nacional de Puente de Vallecas, para que incoaran expedientes de expulsión contra los dos que estaban sin papeles.

Supieron entonces que Saem tiene dos establecimientos similares más en el barrio, en la calle de la Sierra del Cadí, 2, y en el número 3. Estaban con las persianas echadas en ese momento pero cuentan con cámaras de videovigilancia.