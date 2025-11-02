Suscribete a
Sábanas con chip en el centro que lava la ropa de los hoteles

Tecnología, orden y un puesto adaptado a cada empleado es el secreto de Ilunion Textil Care, que con un 80 por ciento de trabajadores con alguna discapacidad, integra a la vez que procesa hasta 20 toneladas de lencería al día

Preparando manteles y sábanas para su planchado
Sara Medialdea

Madrid

Nadie diría, al pasar ante la sede de Ilunion Textil Care en Vallecas, que allí se cuece buena parte de la limpieza de la lencería de los principales hoteles de Madrid. Y menos aún, que lo llevan a cabo, con una tecnología puntera y con ... el esfuerzo de más de 100 empleados, de los que un 82 por ciento tiene algún tipo de discapacidad, y el resto son población vulnerable por algún motivo. Traspasar sus puertas es entrar en un mundo aséptico, donde se lava sin lavadoras -al menos, no convencionales-, y las máquinas planchan y doblan toneladas de ropa cada día.

