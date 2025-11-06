La ruta de senderismo que puedes hacer sin salir de Madrid y es perfecta para realizar en otoño: incluso puedes ver corzos y jabalíes

El otoño se encuentra en su plenitud en España, algo que se nota en la temperatura, las lluvias algo más presentes y los paisajes que se pueden divisar en diferentes puntos del país.

En Madrid, por ejemplo, parques, jardines y zonas de montaña se ... visten de tonos dorados, naranjas, rojizos y ocres que brindan los árboles y arbustos, mezclándose con los verdes de hoja perenne y dejando una estampa de la que disfrutar.

La mejor manera de aprovechar estos parajes, sobre todo para amantes de la naturaleza y del ejercicio al aire libre, es hacer una ruta de senderismo. Este tipo de planes es perfecto para esta época del año en el que el clima aún no es tan extremo como en invierno o verano, pudiendo disfrutar de una actividad en compañía o en soledad escapando del ritmo agitado de la ciudad.

Si buscas una ruta de senderismo sin salir de la Comunidad de Madrid para hacer este otoño, a continuación te dejamos una opción fácil, ideal para cualquier edad y en la que hasta, si tiene suerte, puede que observes corzos y jabalíes.

La ruta de senderismo en Madrid perfecta para este otoño

La ruta que te proponemos es la Senda Corredor Ecológico del Río Manzanares, en El Pardo, también conocida como Senda Fluvial del Manzanares. Se trata de una ruta sencilla, valorada por su gran interés ambiental, que recorre la ribera del río Manzanares a su paso por el Monte de El Pardo.

Tal como se indica desde la web de El Pardo, el recorrido está bien señalizado y se mantiene en buen estado, lo cual hace ideal la ruta para quienes no tienen mucha experiencia en este tipo de actividades.

Como datos básicos a conocer sobre la Senda Corredor Ecológico del Río Manzanares cabe destacar que tiene una distancia de 7,6 kilómetros, es una ruta lineal con un desnivel de 29 metros, la duración de recorrido es de aproximadamente dos horas y en la propia web de la ruta se la califica como de dificultad fácil, indicada para toda la familia y todas las edades. Así han mostrado esta ruta algunos usuarios de redes sociales:

Para hacer la ruta, a lo largo del trayecto existen dos caminos paralelos: el principal, más amplio y, por otro lado, la 'Senda fluvial', más estrecha, que comienza bajo el puente del ferrocarril, donde se encuentra el aparcamiento de Somontes, punto de inicio de esta ruta, y avanza bordeando la orilla del río. Ambos itinerarios se cruzan y coinciden en diversos tramos.

Recorrido de la ruta

Seguir el recorrido es tan sencillo como prestar atención a la señales que indican la dirección y distancia de los diferentes puntos de interés que se encuentran por el camino. Este sería el trayecto y los puntos que se recorren con la ruta Senda Corredor Ecológico del Río Manzanares:

La ruta comienza en el aparcamiento de Somontes, cerca del desvío hacia el Palacio de la Zarzuela. Desde aquí, se puede seguir un sendero junto al río Manzanares, rodeado de vegetación de ribera como eneas, sauces y chopos. Tras 1,5 km, se llega a un área recreativa con mesas y fuentes, donde también se puede iniciar la caminata.

Continuando durante otro kilómetro, se alcanza el Puente del Tren, donde un cartel señala el inicio de la senda fluvial, que sigue la orilla del río. A medida que avanza, el sendero se adentra en un entorno natural, con vistas al río y sus islas, hogar de algunas aves acuáticas. Después de cruzar un pinar, se llega a las primeras edificaciones de El Pardo, donde se encuentra el Centro Tecnológico de Seguridad.

El camino sigue hacia el casco urbano de El Pardo, donde hay que desviarse a la izquierda para seguir la senda a través de un bosque. A lo largo del trayecto, encontramos las hidrotecnias, estructuras que modifican el flujo del agua y crean diferentes hábitats. El recorrido también pasa por el Puente de los Capuchinos, y más adelante, se puede optar por cruzar a la orilla contraria y explorar el área recreativa de Mingorrubio, conocida por su bosque mediterráneo. En la pasarela de Mingorrubio, puede caber la posibilidad de encontrarnos con animales como gamos, jabalíes y ciervos, especialmente durante la berrea en otoño. La ruta llega a su fin en la Presa de El Pardo, inaugurada en 1970, que regula el caudal del río Manzanares.