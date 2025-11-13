Suscribete a
ABC Premium

La ruta de senderismo de Madrid a la que se puede ir sin necesidad de coche: dónde está y cómo llegar

Tanto el Cercanías como varios autobuses llegan hasta el inicio de esta ruta madrileña

La ruta de senderismo que puedes hacer sin salir de Madrid y es perfecta para realizar en otoño: incluso puedes ver corzos y jabalíes

La ruta de senderismo de Madrid a la que se puede ir sin necesidad de coche: dónde está y cómo llegar
La ruta de senderismo de Madrid a la que se puede ir sin necesidad de coche: dónde está y cómo llegar Comunidad de Madrid
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando llega el fin de semana o algún día libre, muchos madrileños buscan planes que hacer al aire libre para huir de los ruidos y el estrés de la ciudad, convirtiéndose el senderismo en una de las mejores actividades para casi cualquier edad.

Con el ... objetivo de pasar un rato agradable, conectar con la naturaleza, movernos y apreciar la sierra madrileña, te proponemos una ruta a cuyo inicio podrás llegar sin necesidad de usar el coche, algo que cada vez más parece un lujo para quienes viven en la capital.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app