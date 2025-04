De La Bola a Los Galayos: empieza la ruta del cocido madrileño por 35 restaurantes desde 12 euros ración

Cocidos de autor, tradicionales, vanguardistas, veganos... este invierno no hay excusa para no dejarse seducir por el sabor y el calorcito de uno de los mejores platos típicos de nuestra región, que vuelve a reivindicarse a sí mismo un año más con la XIII edición de la Ruta del Cocido Madrileño, que ya ha arrancado y podrá disfrutarse hasta el 31 de marzo en hasta 35 restaurantes de toda la Comunidad de Madrid.

«Llevamos catando cocidos desde noviembre para hacer la selección de participantes, porque aquí no entra cualquiera», explica su director Alberto de Prado, que ha ampliado la estrategia publicitaria para que la Ruta siga creciendo. «En el aeropuerto, en las estaciones de tren, en los puntos de información turística... toda la Comunidad ya está llena de publicidad de la ruta con códigos QR para que los turistas puedan tener toda la información en su móvil al instante».

Esta nueva edición contará con la participación de treinta y cinco restaurantes entre los que se encuentran locales del centro de Madrid como Malacatín, Los Arcos de Ponzano, Pancipelao, Nuevo Horno de Santa Teresa, El Mordisco, El Café de la Ópera, La Gran Tasca, Manolo 1934, El Reloj de Harry & Sally, Posada del León de Oro, La Bola, Casa Carola, Taberna Antonio Sánchez, Cholón Tecnotaberna, Los Galayos, Puerta Bisagra, Taberna La Daniela, Trastoque de Harvard, El Botánico, La Rayúa, Domínguez La Taberna, El Mercado de Ibiza, El Jardín de Baco, Casa Maravillas y Distrito Vegano.

También participan restaurantes de fuera del centro. De la zona norte se une el Asador El Toril; y de las zonas este, sur y sureste, en la localidad de Alcalá de Henares la Taberna de San Isidro; de Chinchón participa El Parador de Turismo de Chinchón; y de Alcorcón el Meson D´Juan.

De la zona noroeste, en Guadarrama se encuentra el Madrileño; en Collado Villalba toma parte Kandrak; y de Moralzarzal la Taberna La Cita. También se unen a la ruta la ciudad de Toledo con la participación del Asador del Carmen, y la ciudad de Segovia con el restaurante En Barro Cocido.

El chef Pepe Filloa del restaurante Pancipelao, galardonado con el premio a Mejor Cocido Tradicional abc

Los comensales disfrutarán de un cocido servido generalmente en tres vuelcos (sopa, garbanzos y verdura, y carnes), pero tal como señala de Prado, los habrá para una norme variedad de gustos distintos. «La taberna Cholón, por ejemplo, hace un cocido de autor en privado, reservando el local entero para grupos desde cuatro a veinte personas. Su cocido es muy personal y particular, pero sin que falte ninguno de los ingredientes clásicos. El restaurante Pancipelao también destaca porque su plato ha sido calificado como Mejor Cocido Tradicional con una nota de diez sobre diez. Y por variedad, este año hay hasta un cocido vegano por primera vez. Lo hemos incorporado en esta edición porque creemos en la tradición, pero también en que hay que ir innovando».

De Prado sabe que el tema de los precios será importante en esta edición, tal cómo está el patio, y se ha hecho un esfuerzo para llegar a la mayor cantidad de público posible. «Los más caros no pasan de treinta y cinco euros, pero los baratos, que cuestan sólo doce como en la Casa Juan de Alcorcón, son 'cocidacos' como la copa de un pino. Si no, no estarían en la Ruta».