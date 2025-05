Rodrigo Leão: «Me encantaría volver a tocar con Madredeus»

Si un artista tan genuinamente portugués como Rodrigo Leão dice que su nuevo disco es el «más portugués» de su carrera, su estreno en España debe ser recibido con orgullo vecinal. 'O rapaz da montanha', segunda entrega discográfica del proyecto Os portugueses ... del ex Madredeus, sonará este 6 de mayo en la Sala Verde de los Teatros del Canal (20h, entradas desde 9 euros), un escenario perfecto para que este icono de la cultura lusa haga brillar unas letras, escritas fundamentalmente por su esposa Ana Carolina Costa, que abordan con un lenguaje directo y emotivo temas universales como la lucha diaria o la búsqueda de identidad hasta la liberación y la esperanza.

¿Cómo ha sido el proceso de creación de 'O Rapaz da Montanha', y qué mensaje quería transmitir con su música y con sus letras?

Se ha basado en una gran complicidad entre mis hijos, mi mujer y yo. Los músicos son artistas con lo que he trabajado mucho tiempo, algunos son incluso amigos de la infancia. Este disco surgió después de componer una serie de piezas de música en una casita que tenemos en el Alto Alentejo. Justo después tuve la idea de hacer un disco a partir de ahí, y he estado trabajando en él el último año y medio. La producción destaca mucho en lo vocal y en las percusiones, y es lo más portugués que he hecho. Como la política está en todo, este disco también tiene su mensaje, y viene a decir que a pesar de que hicimos la Revolución de los Claveles, los portugueses tenemos que cambiar muchas cosas todavía de nuestro país.

Sigue viviendo en Lisboa, ¿verdad? ¿Cuál de los problemas de Portugal le parece el más acuciante y grave?

Vivo en Lisboa pero paso mucho tiempo en el Alentejo, donde se vive con una tranquilidad extraordinaria. De lo problemas que siguen existiendo en Lisboa, la falta de apoyo a la cultura es el más importante para mí. Creo que la cultura, la música, el teatro, la danza, lo tienen muy difícil porque para los artistas se ha vuelto muy cara vivir en la ciudad. Para los jóvenes es imposible conseguir un techo bajo el que vivir en Lisboa. La Sanidad portuguesa ha mejorado mucho en los últimos años, pero sigue siendo también un problema muy grave que hay que solucionar. Y faltan más espacios de divulgación de las música alternativas en los medios de comunicación portugueses.

¿Cuáles son sus mejores recuerdos de sus actuaciones en Madrid?

Hubo un concierto que di en el Teatro Albéniz en 2016, en el que tuvimos una invitada muy especial: Beth Gibbons, la cantante de Portishead. El público fue maravilloso y me trae recuerdos muy felices.

¿Hay algo de la música española reciente que le haya llamado la atención?

Me gustaría escuchar más música española, pero hace poco tiempo descubrí la música de Maria Arnal y me quedé encantado. También me gusta mucho una cantante que se llama Rita Payés.

¿Alguna vez le han dado ganas de volver a Madredeus?

Espiritualmente está siempre muy presente dentro de mí, porque además de tocar algunos temas de la banda, pero la verdad es que me encantaría reunirnos físicamente. No será fácil, pero soy optimista y por mi parte, me gustaría muchísimo dar un concierto juntos una vez más, con todos los músicos que han formado parte de la banda.

Su anterior disco estuvo muy marcado por la pandemia, ¿cree que aprendimos algo de aquella experiencia tan traumática?

Mis dos últimos trabajos están marcados por el confinamiento. A pesar de haber sido una gran tragedia, con tantas muertes, personalmente he tenido tiempo para pensar más, para buscar ideas. Creo que algo bueno sacamos, que ahora valoramos menos lo material y más a las personas. Necesitamos tiempo para la filosofía, para la lectura, para muchas cosas.