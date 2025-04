Roberto Gómez: «Me hubiera gustado mucho ser Cronista Oficial de la Villa de Madrid»

Roberto Gómez es una leyenda de la radio. Y como las leyendas, como quienes han nacido casi pegados a un micrófono, toda pregunta tiende hacia la eternidad. De su extensa hoja de servicios, de toda una existencia, charlamos con él de Madrid. Su lugar de residencia, su ciudad de vocación y hasta de inspiración. Ese amor a Madrid no es óbice para que presuma de su patria chica extremeña, Trujillo, Cáceres, cuya belleza, recuerda, no tiene parangón. Pero Roberto Gómez, nacido en 1956 y establecido en la capital solo veinte años después, va, viene, habla, queda y saluda en Madrid. Cita en el Palace y en nada tiene el plácet para que en el hotel se haga lo que sea menester fotográfico.

Es Gómez un torbellino de memorias, de gentes que ha conocido y que guardan con él una relación fraternal. Usa la hipérbole sin artificio cuando recorre Madrid: el más cercano a su domicilio, que está junto a la imagen de Jesús de Medinaceli, al que es tan devoto. Comenta sin rubor y con verdad que él, en todo viaje que ha hecho al extranjero, ha obrado como un verdadero embajador de Madrid.

Luego, como una estela, queda su oficio que es el que mejor le ha hecho conocer Madrid. Quizá por eso pondere la sección de local de todo periódico; por eso mismo también, comenta sin ambages su sueño de ser Cronista Oficial de la Villa. Su Madrid es intenso de nombres y memoria; lo mismo en los campos de fútbol que en Las Ventas, que para el entrevistado es una suerte de lugar salvador de la Fiesta en este país.

—Nos ha citado en el Palace. ¿Qué tendrá este sitio?

—Muchos recuerdos. El 23-F, por ejemplo, la noche aquella que siendo casi un niño acompañé a Antonio Jiménez y a José María García. Ha sido un sitio mítico. Y luego porque me pilla muy cerca. Queda muy bien decir que quedas en el Palace. Es un sitio emblemático y con la reforma ha quedado espectacular.

—Se vino muy pronto a la capital.

—Yo era un chaval que con 17 años estaba en Radio Extremadura, en Badajoz, y con 18 me surgió venir a Madrid. Y nada más llegar me puse a buscar trabajo, estuve un tiempo dando vueltas por Madrid hasta que entré en Radio Madrid con Brotons, Parrado, José María García, Vicente Marco. Y al poco de entrar me tuve que ir a la mili.

—Cuénteme cómo fue su paso por la mili.

—El campamento estaba en Alcalá de Henares. Coincidí con Andrés Montes. Y con Ramoncín. Y fue un excelente compañero. Ayudábamos a la gente a leer y a escribir.

—Y ya, en ese Madrid, empieza a trabajar. La lucha por las exclusivas...

—Aquello era brutal. Entro con García. Imagínate. Un crío de Trujillo que llega a Madrid.

—Oiga, ¿Madrid es poder estar en misa y repicando?

—Sí. Se puede estar en los dos sitios.

—Su pasión por Madrid es contagiosa. ¿A qué se debe?

—Soy de Trujillo, que es mi pueblo, y es el más bonito. Pero soy un embajador de Madrid.

—¿Hasta qué punto? ¿Es usted madrileñista?

—Me gusta mucho dar pregones. He tenido la oportunidad de darlos en barrios. Y me hubiera gustado mucho ser Cronista Oficial de la Villa de Madrid. He admirado mucho a Luis Prados de la Plaza, a Ángel del Río, a Constantino Mediavilla. Soy, sí, un madrileñista. Adoro vender Madrid por el mundo.

—Vende Madrid. Yo le pregunto que con qué reclamos, con qué argumentos...

—Con el argumento de que es una ciudad manejable, donde se vive muy bien. Generosa y hospitalaria como no es ninguna ciudad en el mundo. Y que tiene un alcalde que está a la altura de Carlos III.

—Salgamos un poco de este Madrid del Paisaje de la Luz y vayamos, transitemos hacia los barrios.

—Madrid es una ciudad de barrios grandes. La gente de Ventas, por ejemplo, tiene su filosofía. La gente de Salamanca, Usera. Los que venimos a Madrid nos anclamos en nuestros barrios y lo vemos como algo nuestro. Somos de Madrid, pero también de barrios.

—Se acerca la Semana Santa. ¿Cómo la vive? ¿Qué opina de los pasos que se están dando hacia una carrera oficial?

—Soy de los que se quedan aquí en Semana Santa. Ha evolucionado mucho y a mejor. Yo soy muy devoto de Jesús de Medinaceli, que el otro día el pregón de David Galván fue una maravilla. Y me parece muy bien que vaya hacia una carrera oficial. Me gusta El Pobre. En mi caso, soy muy de ir la Posada de la Villa el Jueves Santo. Me gusta eso de callejear en Semana Santa. Esa plaza de la Villa...

—Ha dicho antes que usted es como una suerte de embajador de Madrid, volviendo a ese aspecto, ¿qué otros embajadores hay?

—Madrid tiene los mejores embajadores. Los equipos de fútbol. Los madrileños no somos conscientes de lo que representa el fútbol en esta ciudad. Se lo digo mucho al alcalde. Ya quisieran Los Ángeles o cualquier otra ciudad el tener en el deporte nuestra embajada.

—¿Le gusta el casticismo? Aventuro la respuesta...

—Me encanta. Esas asociaciones que hay en la Cava Baja, los cofrades del Entierro de la Sardina... O los madrileños que presumen del cocido madrileño. Qué promoción al cocido... Yo nunca había pensado que el cocido sea un referente y que la gente se dé de leches por ir a comer cocido. Es un 'boom' que yo no he visto cosa igual.

—Por último. Rematemos por lo taurino en la capital.

—Si no fuera por Las Ventas, la Fiesta hubiera desaparecido. Hay que reconocer el apoyo de la presidenta de la Comunidad y del alcalde, que son grandes aficionados. Somos, también, la capital del mundo del toro.