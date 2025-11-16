Suscribete a
Reyes cargados de regalos, ángeles sonrientes y renos iluminarán Madrid a partir de los dibujos de los niños

Sus dibujos hechos luz se podrán disfrutar entre las céntricas calles Sal, Gerona, Felipe III, Siete de Julio, Ciudad Rodrigo y Toledo

Un belén gigante iluminará los leones del Congreso en Navidad

Uno de los dibujos seleccionados para plasmarlos en el alumbrado navideño de la capital
Uno de los dibujos seleccionados para plasmarlos en el alumbrado navideño de la capital AYUNTAMIENTO

Los Reyes Magos cargando sus camellos con infinidad de regalos, ángeles sonrientes, el Portal de Belén, renos y muñecos de nieve con chistera iluminarán las calles de Madrid a partir de la imaginación de los vecinos más jóvenes de la ciudad, sus niños y ... niñas, y que han plasmado en dibujos. Martín (CEIP José Calvo Sotelo), Pablo (Nuestra Señora del Buen Consejo), Donatto (Capitán Cortés), Claudia (Nuestra Señora de Loreto), Lucía (Palomeras), Ámbar (Madres Concepcionistas), más dos alumnos de tercero de Primaria con síndrome de Down del colegio de Educación Especial María Corredentora verán sus dibujos transformados en luces navideñas que se encenderán el próximo sábado 22.

