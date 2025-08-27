Reyerta a navajazos y sillazos entre familiares en Vallecas: «Nos llevamos mal por una infidelidad»

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas, de un mismo clan familiar y de nacionalidad española, por la reyerta multitudinaria que protagonizaron el pasado fin de semana en la terraza de un bar de Santa Eugenia (distrito de Villa de Vallecas). Se produjo una agresión con arma blanca y, además, el hurto de las pertenencias de uno de los implicados en la pelea. El trasfondo del asunto puede ser una infidelidad, según algunas fuentes.

El suceso ocurrió el pasado sábado, 23 de agosto, sobre las dos de la tarde. Un grupo de personas caminaba por la calle del Monte Montjuich cuando, a la altura del número 34, vieron a otros parientes con los que mantienen una mala relación sentados en los veladores del bar Infinity. Se miraron mal y comenzaron a insultarse.

De las palabras siguieron con agresiones físicas, explican a ABC fuentes del caso, que precisan que comenzaron a volar sillas, y la emprendieron también a patadas. Una batalla campal ante decenas de personas. En el transcurso de la trifulca, además, un hombre recibió una cuchillada en un muslo.

Se dio aviso rápido a la sala del 091, que comisionó a agentes de Seguridad Ciudadana de la comisaría del distrito de Villa de Vallecas. Practicaron ocho detenciones de personas de la misma familia y edades dispares: los hay de 54, 30, 35 años... y un menor de edad, de 17. Son seis varones y dos mujeres.

Las fuentes consultadas indican que se les arrestó por riña tumultuaria, lesiones y a uno de ellos, además, por un delito de hurto, pues se llevó el teléfono móvil, la cartera y las llaves de otro de los implicados en el suceso. El herido reconoció a los agentes que habían coincidido con unos parientes y les habían agredido. Fue trasladado al hospital Infanta Leonor, en el Ensanche de Vallecas.

«Tenemos problemas familiares con la otra parte desde hace años. Unos pasaron por la calle donde estaban sentados en la terraza y se ha liado la bronca. Han empezado a mirarnos mal y nos han pegado», explicaron los presentes los policías nacionales que se han hecho cargo de la investigación. Se trata de una familia que viene dando problemas en la zona, aunque no han trascendido los antecedentes policiales que puedan tener.

El caso de Parla

Por otra parte, la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional continúa investigando el acuchillamiento, el domingo por la tarde, de un niño de 14 años en Parla. Los agentes creen que se trata de un nuevo capítulo de agresiones entre bandas latinas.

El menor resultó herido grave a las 19.20 de la tarde tras ser agredido con un machete en el cuello, en la calle de Fuenlabrada del municipio parleño. Muy cerca hay un enorme edificio que lleva años tomado por okupas.

Los pandilleros que lo acuchillaron se dieron a la fuga y el adolescente tuvo aún fuerzas para acudir por su propio pie a la sede de la Policía Local, en la calle de Villafranca de los Caballeros, que está muy cerca del lugar del suceso. Allí pidió ayuda a los agentes, quienes dieron parte al 112 y fue trasladado por el Summa al hospital. Se recupera favorablemente de sus heridas. Ahora, además de saber a qué organizaciones criminales pertenecen los implicados, se trabaja en su identificación y arresto.