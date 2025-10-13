Suscribete a
Zelenski afirma que el acuerdo sobre Gaza trae esperanza para la paz en Ucrania

Retrasos en las líneas C-3 y C-4 de Cercanías de Madrid por la atención sanitaria a un hombre en la vía

El varón, de mediana edad, ha sido estabilizado e intubado en el lugar; lo han trasladado con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre

Interrumpida la circulación de Cercanías de Madrid por una «falta de suministro eléctrico»

Imagen de archivo de un tren de Cercanías de Madrid.
Imagen de archivo de un tren de Cercanías de Madrid. ABC

La asistencia sanitaria a un hombre que se encontraba en las vías ha producido retrasos en las líneas C-3 y C-4 de Cercanías este lunes en Madrid. En concreto, los hechos se han producido en la estación de Villaverde Bajo. Las ... demoras han tenido lugar durante más de una hora y media.

