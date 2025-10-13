Retrasos en las líneas C-3 y C-4 de Cercanías de Madrid por la atención sanitaria a un hombre en la vía

Ha sido a las 11.39 horas cuando el maquinista de un tren comunicaba a los servicios de emergencia de la estación de Villaverde Bajo el incidente, informa Europa Press, que cita a un portavoz de Adif.
Al lugar han acudido los efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han rescatado a la persona herida de debajo del tren. Se trataba de un hombre de mediana edad, que ha sido atendido por sanitarios del Samur-Protección Civil. Sufre la semiamputación del brazo.
También ha acudido allí la Policía Nacional, que investiga si se trata de una caída accidental o voluntaria.
Tras ser estabilizado e intubado en el lugar, el hombre ha sido trasladado hasta el Hospital 12 de Octubre, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave, han indicado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.
Lo ocurrido ha obligado a suspender la circulación en la vía 2 en la citada estación, tras pedirlo los Bomberos.
Así, se ha visto afectada la circulación de trenes en las líneas C-3, con destino a Aranjuez, y C-4, con destino Madrid. Las demoras medidas han sido de 15 minutos. La incidencia ha quedado solucionada poco antes de las 13.30 horas.
