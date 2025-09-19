El Retiro y otros ocho parques históricos más cerrarán esta tarde por calor y viento

Una turista a las puertas de El Retiro

El viento y las altas temperaturas vuelven a obligar a cerrar el Retiro. Este viernes, 19 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, este pulmón verde de la capital y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad permanecerán cerrados por condiciones meteorológicas adversas, de acuerdo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según han informado fuentes del consistorio.

Según el último boletín que ha realizado la Aemet para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento de entre 64 km/h y temperaturas de hasta 35 grados.

El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

Noticia Relacionada El Ayuntamiento mantendrá el protocolo de cierre de El Retiro, pero estudia modificarlo en los otros ocho parques históricos Helena Cortés El consistorio ha destacado que el gran pulmón verde de la capital solo se clausura un 1% del tiempo, cuando se producen el 80% de las incidencias

La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que los técnicos del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. Previsiblemente, mañana.

El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro, sobre la reapertura de los parques.

Más temas:

Parques