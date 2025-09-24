Suscribete a
El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad por el fiasco de las pulseras antimaltrato

El Retiro, un 'laberinto' para las personas en silla de ruedas

FAMMA-Cocemfe Madrid denuncia, una vez más, la falta de accesibilidad en uno de los principales pulmones verdes y espacios culturales de la capital

Sin taxis para personas en silla de ruedas: «Tardan una hora, si llegan»

Algunos de los caminos del parque de El Retiro
Algunos de los caminos del parque de El Retiro
Helena Cortés

Helena Cortés

Madrid

Millones de personas disfrutan cada año del parque del Retiro, uno de los pulmones verdes de Madrid. Sin embargo, para las personas en silla de ruedas este paseo no es tan agradable. La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la ... Comunidad Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid ha denunciado la falta de accesibilidad del recinto, que carece de una «una señalización adecuada que indique qué zonas son accesibles para personas con movilidad reducida y, lo más grave, dónde se encuentran los baños adaptados», explican. A ello se suma que la propia configuración del terreno genera obstáculos constantes para ellos.

