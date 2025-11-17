Rescatan a 20 menores y a tres monitores con inicios de hipotermia que se encontraban en una ruta en la Bola del Mundo

La Guardia Civil ha rescatado este sábado a 20 menores, de entre 12 y 14 años, y tres monitores que les acompañaban con inicios de hipotermia que estaban realizando una ruta en la Bola del Mundo, ubicada en la Sierra de Guadarrama, informan desde ... la Comandancia de Madrid de la Benemérita.

Así, el rescate se produjo en torno a las 11.30 horas, cuando los efectivos de la Guardia Civil recibieron un aviso por parte de la Cruz Roja indicando que había un grupo con una veintena de menores realizando una ruta, todos ellos mojados y con inicio de hipotermia por las malas condiciones climatológicas.

Por ello, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREM) acudió de manera urgente al lugar y evacuó a todos ellos hasta las instalaciones de la Cruz Roja para su valoración médica, esperando su traslado.