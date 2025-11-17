Suscribete a
ABC Premium
Directo
Mazón comparece en la comisión de investigación de la dana en el Congreso

Rescatan a 20 menores y a tres monitores con inicios de hipotermia que se encontraban en una ruta en la Bola del Mundo

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREM) acudió de manera urgente al lugar y evacuó a todos ellos

Muere un motorista de 31 años tras caer de su vehículo en la avenida de Andalucía de Madrid

Sigue en directo la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso

Condiciones meteorológicas en la Bola del Mundo el día del rescate a 23 personas, de ellas 20 menores, en
Condiciones meteorológicas en la Bola del Mundo el día del rescate a 23 personas, de ellas 20 menores, en GUARDIA CIVIL

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha rescatado este sábado a 20 menores, de entre 12 y 14 años, y tres monitores que les acompañaban con inicios de hipotermia que estaban realizando una ruta en la Bola del Mundo, ubicada en la Sierra de Guadarrama, informan desde ... la Comandancia de Madrid de la Benemérita.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app