Rescatan a un burro que había caído a un pozo en Robledo de Chavela

Un equipo de bomberos de la Comunidad de Madrid rescató el pasado jueves a un burro que se encontraba atrapado en un pozo situado en una finca del municipio de Robledo de Chavela, al oeste de la provincia, según han informado fuentes de Emergencias 112 de la región.

El aviso le llegó a este cuerpo de rescate alrededor de las 19.00 horas del pasado jueves, y el animal fue rescatado ese mismo día, ya de noche. Las tareas fueron arduas, pues hubo que instalarle unos arneses al animal para poder extraerlo del pozo donde había caído, donde además había agua.

Tras el rescate y la revisión, el servicio de Emergencias determinó que el animal se encuentra en buen estado.

