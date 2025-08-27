Reparten 600 kilos de comida y 40.000 litros de agua a la fauna afectada por el incendio de Tres Cantos

El fuego que asoló unas 1.700 hectáreas de pastos en Tres Cantos no sólo se llevó por delante la vida de una persona, casi dos centenares de ejemplares de ovejas, caballos y vacas y una enorme extensión de terreno; también ha afectado seriamente a ... la fauna autóctona, que de buenas a primeras se ha encontrado sin comida y con dificultades para acceder al agua. Por eso, la Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha un servicio de distribución de alimento y agua, que lleva ya repartidos 600 kilos de comida y 40.000 litros de agua con la que aliviar la situación de gamos, corzos, jabalíes, zorros, conejos, liebres y rapaces.

Todos estos animales, y otros muchos, se han quedado sin alimento en los montes que frecuentaban. Por eso, técnicos de Medio Ambiente llevan a diario hasta los lugares que saben que frecuentan aportaciones alimentarias, que puedan suplir a la vegetación de pasto y matorral que ha resultado quemada.

También se ha tenido en cuenta que la situación del agua puede no ser la mejor, al encontrarse contaminada por las cenizas procedentes del incendio. Por eso, se han distribuido hasta el momento 40.000 litros de agua, que se han dejado desde camiones cisterna en pozas y bebederos, para prevenir el riesgo de que los animales autóctonos terminen bebiendo en lugares contaminados.

El fuego de Tres Cantos, que algunos expertos han definido como «explosivo» por lo rápido que se propagó y el daño causado, estuvo muy cerca del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) Félix Rodríguez de la Fuente: sus instalaciones quedaron a escasos metros del fuego. Allí es donde se lleva a los animales silvestres heridos o enfermos encontrados en la Comunidad de Madrid, para su recuperación y posterior liberación en el medio natural. Desde el CRAS lanzaron un comunicado tras el incendio, en el que tras dar sus condolencias a los familiares de la persona fallecida y mostrar su solidaridad con los afectados por daños, explicaban que la situación en el centro era de tranquilidad porque «todos los animales del centro se encuentran en buen estado, no han sufrido ningún daño» y tampoco el personal del lugar.

La distribución de alimento se está realizando en el Monte Público de Soto de Viñuelas, perimetrado por una malla cinegética y muros de piedra, donde los animales no tienen otra posibilidad para sobrevivir.

Un camión deja alpacas de pasto en el Soto de Viñelas COMUNIDAD

Los técnicos del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) Félix Rodríguez de la Fuente, del Gobierno regional, son los responsables de esta tarea. Además, mantienen el cuidado de los ejemplares acogidos en sus amplios terrenos. Estos expertos llevan cada día heno, alfalfa y pienso a zonas donde la mayor parte de la vegetación de pasto y matorral ha resultado quemada.

Los espacios designados como comederos están sirviendo para nutrir a gamos, corzos, jabalíes, zorros, conejos, liebres y rapaces como el águila imperial ibérica el milano negro y real o el buitre negro.

La mayor parte de ungulados del área (gamos, corzos, ciervos y jabalíes) se han salvado del fuego. Según explican en la consejería de Medio Ambiente, «las cámaras de fototrampeo están permitiendo observar cómo acuden a comer de día y de noche, así como a beber en los diferentes bebederos artificiales y pozas».

Estos lugares se han rellenado con 40.000 litros de agua, mediante camiones cisterna y cubas de agua, evitando el riesgo de que beban en charcas naturales, donde han llegado cenizas que han podido contaminar el agua.

El Ejecutivo regional tiene previsto distribuir un total de 4.500 kilos de alimento, y seguirá llevando el agua necesaria para el consumo, hasta que las charcas reciban la previsible aportación de lluvias del próximo otoño y los pastos rebroten, ofreciendo suficientes nutrientes.