Reparten 600 kilos de comida y 40.000 litros de agua a la fauna afectada por el incendio de Tres Cantos

Heno, alfalfa o pienso permite que sobrevivan gamos, corzos, jabalíes, zorros, conejos, liebres y rapaces

Uno de los técnicos del CRAS llevando comida a los animales
Sara Medialdea

Madrid

El fuego que asoló unas 1.700 hectáreas de pastos en Tres Cantos no sólo se llevó por delante la vida de una persona, casi dos centenares de ejemplares de ovejas, caballos y vacas y una enorme extensión de terreno; también ha afectado seriamente a ... la fauna autóctona, que de buenas a primeras se ha encontrado sin comida y con dificultades para acceder al agua. Por eso, la Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha un servicio de distribución de alimento y agua, que lleva ya repartidos 600 kilos de comida y 40.000 litros de agua con la que aliviar la situación de gamos, corzos, jabalíes, zorros, conejos, liebres y rapaces.

