Suscribete a
ABC Premium

Regresa a las calles de Madrid la exhibición de meninas gigantes

Por primera vez se exhibe una menina en sistema braille y con un relieve del cuadro original de Velázquez

El robo perfecto: los dos cuadros de Velázquez que llevan 35 años perdidos

Presentación de Meninas Madrid Art Gallery 2025
Presentación de Meninas Madrid Art Gallery 2025 ayuntamiento

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El corazón de la capital se prepara, un año más, para acoger la exposición urbana Meninas Madrid Gallery, una iniciativa que cede las calles de la ciudad a 34 meninas a tamaño real que trasladan la atmósfera del cuadro más famoso de Velázquez al ... Madrid del siglo XXI, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. El proyecto está impulsado por el artista Antonio Azzato y cuenta con el apoyo del programa municipal 'Todo está en Madrid' y de la Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app