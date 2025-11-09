La Comunidad de Madrid sufre un fin de semana negro en las carreteras

Madrid ha vivido un fin de semana especialmente trágico en materia de tráfico. En apenas unas horas, tres incidentes graves (un accidente doméstico en Collado Villalba, un atropello en Villaverde y un choque mortal en la M-23) movilizaron a los servicios de emergencia ... de la Comunidad y la capital. El sábado, además, un motorista resultó herido en otra colisión.

Uno de los sucesos se producía en la localidad de Collado Villalba, donde un hombre de 62 años resultó herido muy grave tras clavarse una varilla de hierro en el muslo derecho mientras realizaba labores de jardinería en su domicilio de la calle de la Perdiz. La varilla le provocó una fuerte hemorragia y una posterior parada cardiorrespiratoria. Sanitarios del Summa 112 consiguieron reanimarle tras doce minutos de maniobras y lo trasladaron en helicóptero al hospital 12 de Octubre, donde permanece en estado crítico.

Apenas unas horas más tarde, ya de madrugada, la capital sumaba un nuevo siniestro. En torno a las dos de ayer domingo, una mujer de 40 años fue arrollada por un coche VTC mientras cruzaba por un paso de peatones regulado por semáforo en la avenida de Andalucía, a la altura de la estación de Metro de Villaverde Bajo. La víctima sufrió múltiples traumatismos, incluido uno craneoencefálico severo, por lo que tuvo que ser intubada y trasladada por Samur-Protección Civil al hospital 12 de Octubre, donde ingresó también en estado muy grave. La Policía Municipal investiga las circunstancias del atropello y ha realizado la prueba de alcoholemia al conductor del vehículo.

Noticia Relacionada Golpe a una red de mulas de dinero muy jóvenes captadas por internet Carlos Hidalgo Convencieron a un hombre para que transfiriera 30.000 euros a seis cuentas

Solo dos horas después, otro accidente sacudía la M-23, a la altura del kilómetro 1, sentido salida de Madrid. En torno a las cuatro de la madrugada, un motorista de 55 años falleció tras chocar contra un vehículo de conservación de carreteras que permanecía detenido por un siniestro previo y señalizado con conos y luces de advertencia. El fallecido circulaba, según los primeros indicios, por un carril que se encontraba en ese momento cerrado al tráfico. Los sanitarios del Samur solo pudieron confirmar el óbito, mientras que un psicólogo del servicio comunicaba la noticia a los familiares. Bomberos de Madrid realizaron tareas de control por el vertido de combustible y la Policía Municipal se encargó el atestado.

Motorista en Moncloa

También un joven de 19 años resultó herido grave el sábado tras perder el control de su motocicleta en el distrito de Moncloa-Aravaca. Según informó una portavoz de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, el accidente se produjo sobre las 14.15 horas en la calle del Arquitecto Sánchez Arcas. Sanitarios de Samur-Protección Civil atendieron al joven que presentaba un traumatismo torácico y fractura abierta de tobillo, por lo que fue trasladado en estado grave al hospital.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid acompañaron al convoy sanitario al hospital y realizaron el atestado. Al parecer no ha habido más vehículos implicados y la motocicleta quedó a varios metros de distancia del herido.

El martes pasado, un motorista de 23 años resultó herido grave al colisionar contra un turismo en la A-5 a su paso por el distrito de Latina. El accidente tuvo lugar a las 9.20 horas en la salida de esta vía con la calle de Gordolobo. A falta de que Policía Municipal esclarezca lo ocurrido, los testigos apuntan a que el vehículo giró para tomar esta salida y colisionó entonces contra la moto que circulaba en ese momento por el carril derecho. La víctima sufrió un traumatismo abdominal y una herida en cabeza.