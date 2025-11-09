Suscribete a
La Comunidad de Madrid sufre un fin de semana negro en las carreteras

Se han producido un atropello, dos choques con un muerto y un accidente doméstico

Un conductor borracho provoca varios accidentes en una huida por la A-42 y la M-40 de Madrid

El Summa traslada en helicóptero al herido en Collado Villalba
E. G.

Madrid ha vivido un fin de semana especialmente trágico en materia de tráfico. En apenas unas horas, tres incidentes graves (un accidente doméstico en Collado Villalba, un atropello en Villaverde y un choque mortal en la M-23) movilizaron a los servicios de emergencia ... de la Comunidad y la capital. El sábado, además, un motorista resultó herido en otra colisión.

