La reforma del último icono de Callao, el edificio de la FNAC, cierra la metamorfosis de la plaza

Esta es la tercera inauguración de la FNAC en Madrid. La primera la vivió en diciembre de 1993, con la tienda llena de famosos y políticos y un ambiente de fiesta y apertura contagioso. La segunda fue en 2000, tras recuperarse de un atentado –el ... segundo que sufría– con coche bomba a las puertas del establecimiento. La de ayer supone devolver al terreno de juego al icónico establecimiento, situado en uno de los edificios que diseñó el arquitecto Luis Gutiérrez Soto, y por el que tantos madrileños y visitantes han pasado a comprar libros, música o ante el que han hecho colas para conseguir entradas de espectáculos.

La reapertura de la FNAC es la guinda que le faltaba a la plaza del Callao, convertida desde hace unos años en centro neurálgico de la ciudad y 'núcleo irradiador' de multitud de acontecimientos y eventos. Es el lugar donde todo el mundo quiere estar, y la apertura del gran almacén cultural no hace sino incrementar su atractivo. Por la la plaza del Callao, la más transitada de España, pasan 150 millones de personas al año. Una cifra que la convierte también en la tercera de Europa, tras Piccadilly Circus (Londres) y la plaza del Louvre (París).

La metamorfosis de esta plaza, con la peatonalización, el espacio ganado al viandante y la instalación de las pantallas digitales –capaces de concentrar 2, 1 millones de impactos al día el año pasado– han convertido al lugar en el favorito para la organización de eventos multitudinarios en la ciudad. En ese entorno privilegiado es donde reabre sus puertas la FNAC, como contenedor cultural en exclusiva.

«Recuerdo haber hecho cola para entrar», rememoraba ayer, durante el acto inaugural de la tienda de Callao, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, escritora antes que política. Y también cómo fue el escenario donde vendió su primera obra: «Vi un montón de libros míos y me eché a llorar».

Todo en cultura

En aquel diciembre de 1993 en que la FNAC abrió sus puertas por primera vez, muchos madrileños se agolparon para el acontecimiento. Se trataba de un concepto nuevo de establecimiento, dedicado en exclusiva a la cultura: vendían libros, discos y Cds, entradas de espectáculos y películas. La fama de la empresa trascendía: llegaba a la capital de España por primera vez, tras décadas de implantación en toda Europa.

Se establecía además en un edificio que durante muchos años habían ocupado los grandes almacenes de Galerías Preciados. Un inmueble firmado por un arquitecto de reconocido prestigio, Luis Gutiérrez Soto, con un perfil absolutamente inconfundible en la ciudad, y que era vecino del mítico Hotel Florida, por el que pasaron los principales corresponsales de guerra extranjeros durante la contienda española.

Plaza del Callao en 1960,con el edificio de Luis Gutiérrez Soto que era entonces sede de Galerías Preciados y ahora es la FNAC manuel sanz bermejo

El día de la apertura de la tienda, en 1993, la compañía colocó en la cúpula del edificio a un enorme King Kong, emulando a la famosa escena en el Empire State Building. En el interior, se sucedieron catorce actuaciones en directo, en una auténtica fiesta en la que pudo verse a políticos como Carmen Alborch, ministra de Cultura, y José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid –ambos probaron los cascos en uno de los puntos establecidos para escuchar música–, o Alfredo Pérez Rubalcaba, actrices como Rosa María Sardá, Óscar Ladoire o Penélope Cruz, y la actuación estelar del músico Jean Michel Jarre. El director Fernando Colomo aprovechó la ocasión para rodar, en pleno evento, algunas de las escenas de una de sus películas, 'Alegre ma non troppo'.

Programación cultural

FNAC es el acrónimo de Fédération Nationale d'Achats des Cadres. Cuando se inauguró, contaba con 65.000 referencias de libros y 150.000 volúmenes, y la de discos con 70.000 referencias y 100 puntos de escucha. Pero más allá de lo que vendían, se convirtió en un centro de atracción por su programación cultural: allí se han presentado libros de Terence Moix, del dibujante Quino, de Jorge Semprún o de Juan Goytisolo, sólo por citar algunos.

Menos de dos años después, el 19 de junio de 1995 un coche bomba cargado con 40 kilos de amosal y 10 bombonas de camping gas explotó junto a la FNAC, provocando la muerte del policía municipal Jesús Rebollo, de 39 años, y destrozos materiales en el establecimiento. Una triste historia que se repitió en julio de 2000, con ocasión del estallido de otro coche bomba, esta vez en la plaza del Callao, también junto al establecimiento, en un momento en que los coches todavía podían circular por ella: en este caso hubo diez heridos de distinta consideración.

El pasado enero, la compañía francesa decidió cerrar su tienda en Callao. En un tiempo récord, nueve meses, ha finalizado unas obras que han mejorado las instalaciones. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también estuvo presente en la reinauguración, y aprovechó para defender «sin fisuras» una cultura «en total libertad y sin tutelas» para los artistas y creadores.

Más color para Callao

La reapertura del establecimiento coincide con los meses de más visitas en Madrid, y aporta aún más color a una plaza, la del Callao, convertida desde hace tiempo en epicentro de la vida ciudadana, y que «se pone de bote en bote», como explicó muy gráficamente la presidenta.

En el interior, unos paneles vinilados forran una columna con saludos y expresiones cariñosas de artistas y creadores que han pasado por la FNAC de Callao a lo largo de sus más de 30 años de vida. Nombres del mundo de la música o de la literatura, del cómic y la ilustración: Iván Ferreiro, Hugo Silva, Ara Malikian, Javier Marías, Mikel Erentxun o Miss Cafeína; y otros muchos con dedicatorias llenas de arte: «La vida sin música es un etcétera», firman Ismael Serrano y Mar Blanco; «¡Ole con ole la FNAC y su buena gente!», dice Chambao; o el dibujo luminoso del historietista Paco Roca, «para la Señora FNAC, que siempre me cuida muy bien». O la certera definición de Moderna de Pueblo: «Si estás paseando por aquí, es que eres un poco cooltureta».

La nueva tienda ocupará 4.000 metros cuadrados, distribuidos en cuatro plantas. Habrá un 70 por ciento del espacio del edificio dedicado a la superficie comercial, y después de las reformas llevadas a cabo, «ofrece una experiencia de visita ágil e innovadora».

Cuenta con espacios como «el Fórum, un espacio cultural que servirá como escenario de presentaciones, charlas y actividades, convirtiéndose en un punto de encuentro donde la cultura se vive de manera continua», explican desde la compañía.

Para Domingo Guillén, director general de FNAC España, lo auténticamente destacable del establecimiento es lo que lo hace diferente a todo: «Hay lugares que no solo se recuerdan: se sienten. Fnac Callao es uno de ellos», dijo. Defiende «las tiendas físicas», que según opina, «tienen hoy más sentido que nunca. Porque los lugares donde se habla, se escucha y se descubre juntos… son los que hacen ciudad. Y Madrid, como la cultura, se construye precisamente de eso».