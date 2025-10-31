Suscribete a
La reforma del último icono de Callao, el edificio de la FNAC, cierra la metamorfosis de la plaza

Tras nueve meses de obra, la FNAC reabre las puertas en el edificio que diseñó Gutiérrez Soto y fue de Galerías Preciados

Plaza del Callao, con el edificio de la FNAC al fondo
Plaza del Callao, con el edificio de la FNAC al fondo TANIA SIEIRA
Sara Medialdea

Madrid

Esta es la tercera inauguración de la FNAC en Madrid. La primera la vivió en diciembre de 1993, con la tienda llena de famosos y políticos y un ambiente de fiesta y apertura contagioso. La segunda fue en 2000, tras recuperarse de un atentado –el ... segundo que sufría– con coche bomba a las puertas del establecimiento. La de ayer supone devolver al terreno de juego al icónico establecimiento, situado en uno de los edificios que diseñó el arquitecto Luis Gutiérrez Soto, y por el que tantos madrileños y visitantes han pasado a comprar libros, música o ante el que han hecho colas para conseguir entradas de espectáculos.

