La reforma de La Paz arranca en semanas y las del Niño Jesús y el Marañón, en 2026

Los grandes hospitales madrileños continúan con sus acciones de reforma y rehabilitación. A las que ya han vivido algunos como el 12 de Octubre, se van a unir otras en breve. Entre ellas, según adelantó la consejera de Sanidad, Fátima Matute, la gran ... reforma de La Paz, que se iniciará en unas semanas. Allí se ubicará uno de los dos dispositivos de protonterapia que fueron donados a la región por la Fundación Amancio Ortega. El otro está a punto de terminarse en el Hospital de Fuenlabrada, aunque para ello haya que haber sorteado algunos problemas con el suministro eléctrico, apuntó Matute.

Pero no serán los únicos: en 2026 está previsto que se inicie la reforma integral del Hospital Gregorio Marañón, que durará seis años y supondrá una inversión pública de unos 400 millones de euros. Ese mismo año se van a empezar también las obras del Hospital del Niño Jesús, que estaban pendientes de salvar algunas objeciones de la Unesco, al encontrarse dentro del ámbito del Paisaje de la Luz.

No serán las únicas obras previstas para la segunda mitad de la legislatura: están también las del nuevo Centro de Salud Mental de Majadahonda, para el próximo año. Y en la misma especialidad, el nuevo Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital José Germain de Leganés ha empezado a funcionar en septiembre, y a la vez arrancaban las obras de su futuro hospital de día, que durarán 18 meses.

Además, la Comunidad madrileña ha iniciado la demolición del edificio de la residencia general del Hospital Público 12 de octubre, de momento sólo en su interior. Están pendientes otros trabajos, como los de ampliación y reforma del Hospital de Móstoles, el desarrollo ya en marcha de la fase 3 del Clínico San Carlos. Y la construcción, junto al Infanta Leonor, de un paso inferior bajo las vías ferroviarias que lo separan del barrio de Santa Eugenia, así como la edificación del nuevo Hospital de Cuidados y Recuperación Funcional Sierra Norte, en Lozoyuela.

Mientras, se han invertido este año 63 millones en renovar equipamiento tecnológico: dos exoesqueletos, 144 dispositivos entre salas de Radiología, arcos quirúrgicos, ecógrafos, mamógrafos, rayos X portátiles o cuatro nuevas resonancias magnéticas.

Y van a dedicarse 1,2 millones a construir tres salas blancas en el nuevo Centro Regional de Producción de Terapias Avanzadas (CRETA) que se va a instalar en el centro de Transfusiones. También se busca ubicación para el Centro de Alta Resolución Diagnóstica.