La reforma de La Paz arranca en semanas y las del Niño Jesús y el Marañón, en 2026

Habrá 34 nuevos centros de salud al terminar el mandato, según compromete la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Ulises, el programa madrileño para ganar al alcohol: «Ahora elijo yo»

Hospital La Paz afrontará en breve una gran reforma
Hospital La Paz afrontará en breve una gran reforma
Sara Medialdea

Madrid

Los grandes hospitales madrileños continúan con sus acciones de reforma y rehabilitación. A las que ya han vivido algunos como el 12 de Octubre, se van a unir otras en breve. Entre ellas, según adelantó la consejera de Sanidad, Fátima Matute, la gran ... reforma de La Paz, que se iniciará en unas semanas. Allí se ubicará uno de los dos dispositivos de protonterapia que fueron donados a la región por la Fundación Amancio Ortega. El otro está a punto de terminarse en el Hospital de Fuenlabrada, aunque para ello haya que haber sorteado algunos problemas con el suministro eléctrico, apuntó Matute.

