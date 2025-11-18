Suscribete a
ABC Premium

Una redada en una discoteca de Madrid acaba con ocho detenidos

Entre los arrestados hay un menor y tres trabajadores del local

Seis detenidos tras una redada contra un narcopiso de Getafe

Imagen de archivo de la Policía Nacional.
Imagen de archivo de la Policía Nacional. JC SOLER

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ocho personas han sido detenidas, entre ellas un menor, en una redada que la Policía Nacional ha llevado a cabo en una discoteca del distrito madrileño de Villaverde Alto, informa Europa Press y ha adelantado 'El Mundo'. Se les imputan delitos contra la salud ... pública.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app