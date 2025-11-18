Una redada en una discoteca de Madrid acaba con ocho detenidos

Ocho personas han sido detenidas, entre ellas un menor, en una redada que la Policía Nacional ha llevado a cabo en una discoteca del distrito madrileño de Villaverde Alto, informa Europa Press y ha adelantado 'El Mundo'. Se les imputan delitos contra la salud ... pública.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado de madrugada. El dispositivo lo llevaron a cabo de manera conjunta la Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional, según fuentes citadas por EP.

En concreto, la discoteca en cuestión es un conocido local de ocio nocturno. En sus inmediaciones se han producido varios incidentes en los últimos meses, incluido un apuñalamiento y redadas previas contra el consumo de sustancias prohibidas.

Además de los detenidos, el dispositivo se saldó con varias decenas de filiados y la retirada de la circulación de unas 150 botellas de óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa'. Entre los arrestados hay tres trabajadores del local, acusados de la venta de esta sustancia.