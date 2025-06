La rebelión vecinal por el ruido en el Bernabéu se traslada al Metropolitano

El espacio Mad Cool, el Santiago Bernabéu, los espectáculos en Ifema y, ahora también, los conciertos en el Metropolitano. La rebelión antirruido ha cogido confianza en la capital desde que los de Chamartín se pusieron en pie de guerra y lograron frenar (por ahora) los ... espectáculos que acogía el templo blanco. Así, el calendario musical cancelado ha encontrado en el estadio rojiblanco su nuevo escenario, pero sus vecinos tienen claro que no se van a resignar.

El pasado fin de semana, Ed Sheeran volvía a la capital con carteles de 'agotado' para los dos conciertos que tuvieron lugar en el Riyadh Air Metropolitano. Más de 60.000 personas cada día llegaron a las inmediaciones del estadio para el espectáculo del artista británico. Sin embargo, las afecciones para los vecinos comenzaron horas antes. «Hay que dejar de manifiesto que un concierto aquí no son las dos horas que dura. Son las pruebas de sonido del día anterior, la apertura de puertas tres horas antes y luego todo el alboroto de después», explica a este periódico Ángeles Tébar, residente de este barrio del distrito de San Blas-Canillejas.

«¿Es esta la reunión para protestar por los conciertos?», pregunta Ana al llegar a la explanada del Metropolitano. «Yo quiero formar parte de la plataforma», anuncia con la firme creencia de que la unión hará la fuerza para «parar estos excesos». Vive con su familia en la primera línea de edificios ubicados frente al estadio. Aunque están a más o menos 400 metros de las instalaciones del Atlético de Madrid, la música y las vibraciones son un problema para ellos puesto que no existe ningún obstáculo ni barrera contra lo que pueda chocar el sonido. «Cuando voy a acostar a las niñas, su habitación parece una discoteca. No solo por la música sino también por las luces», relata esta residente.

Con el espectáculo de Sheeran, han comenzado a ser conscientes de que este es el principio de dos veranos «infernales». Tan solo esta temporada estival, el Metropolitano acogerá en junio a Natos y Waor, Lola Índigo, dos fechas de Dellafuente, un concierto de Imagine Dragons, dos de AC/DC, dos espectáculos de la banda de K-pop Stray Kids y otros dos de Aitana.

Muchos de estos eventos multitudinarios tuvieron que ser trasladados al estadio del Atlético debido a la cancelación de los conciertos en el Santiago Bernabéu. Aitana fue la última en aguantar las fechas programadas para el 27 y 28 de junio, pero a través de un vídeo en redes sociales comunicó el cambio de recinto a sus fans: «Me he desvivido por esto, pero hay cosas que no están en mi mano y es completamente inviable».

Diez fechas de Bad Bunny

Este estadio, por su propia infraestructura, tan solo puede albergar espectáculos no deportivos cuando el calendario futbolístico esté de vacaciones. Así, ya hay reservadas fechas para verano de 2026 para ver a Bad Bunny. Como si el Metropolitano fuese el Madison Square Garden madrileño, el artista puertorriqueño celebrará ahí diez de sus doce conciertos en España (los otros dos tendrán lugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Barcelona).

«Nos sentimos agraviados porque vemos que todo lo que no ha podido hacerse en el Bernabéu se ha venido aquí, además de lo que ya estaría programado. Como si no tuviéramos ruido ya. Pero no podemos tragar con lo que sea», lamenta Ana.

Por ello, están trabajando en colaboración con el resto de plataformas contra el ruido de distintos espacios madrileños que albergan este tipo de eventos para ayudarse entre sí. Aunque aún no han realizado mediciones oficiales de decibelios, los vecinos están alerta para controlar los posibles excesos que puedan producirse la más de una decena de conciertos que están por llegar. Según se establece la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT), el máximo se encuentra en los 63 decibelios durante el día y los 53 una vez llega la noche.

Con el Ayuntamiento de Madrid, aseguran, también se han reunido para tratar este tema y manifestarles la preocupación por su bienestar. «Les hemos pedido que pongan orden. Tienen que poner medidores de sonido alrededor del estadio para controlar el cumplimiento de la normativa», apuntan desde la Asociación de Vecinos de Las Musas-Las Rosas.

No obstante, desde Medio Ambiente aseguran a ABC que no han recibido ningún acta que refleje incumplimiento del reglamento municipal. Y la Junta de Distrito de San Blas-Canillejas, por su parte, tampoco ha recibido «recientemente» ninguna «queja formal ni comunicación por este tema».

Esto mismo fue confirmado esta semana por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que aseguró tras la polémica en redes sociales que «hasta el momento» no existe ningún acta de infracción por superación de los limites acústicos, además de defender que «se han hecho los controles pertinentes». «No creemos que en estos momento en el estadio Metropolitano se den problemas de ruido como se han dado en otros lugares de la ciudad».

El Atlético de Madrid tampoco ha recibido ninguna denuncia relativa a este problema por parte de la Policía Municipal de Madrid, aseguran fuentes del Club. En el Metropolitano se realizan conciertos desde 2018 y no ha habido ninguna denuncia, según señalan. «Existe una normativa que nos obliga a cumplir con ciertos requisitos y a realizar mediciones homologadas. Cumplimos con todo ello», apuntan.

Medidas

El Club, además, con la intención de reducir el impacto acústico de los próximos eventos musicales que tendrán lugar esta temporada estival han instalado dos barreras a los lados del estadio. Sin embargo, los residentes ven esta medida insuficiente para atajar el problema.

Sin embargo, el ruido, aseguran desde esta asociación vecinal, no es el único problema con el que debe lidiar tanto con los partidos de fútbol como con los conciertos. «Ves coches aparcados donde sea, no se puede entrar al barrio. Mi hija llega de trabajar a las seis de un día con evento aquí, ya sea el fútbol como los conciertos, y es que no puede aparcar. Un día se tuvo que quedar donde una amiga», cuenta a este periódico otra de las residentes afectadas. Además de la movilidad, también critican el estado de los parques los días de después.

Desde que el Atlético de Madrid se instaló en este barrio se han mantenido encuentros con los vecinos que han llevado a «mejoras» para el barrio. Así, los propios vecinos reconocen a ABC que gracias al diálogo lograron que las luces del letrero se apagaran a partir de las 22.00 horas. «En alguna ocasión que se quedaron encendidas nos pusimos en contacto con ellos para avisarles y cumplieron», recalca una residente.

Entre otras acciones que el Atlético de Madrid ha llevado a cabo, enumeran fuentes del Club, se encuentran los accesos a la M-40, por las pasan todos los tráileres que llevan el material de estos espectáculos evitando colapsar la zona como pasó en mayo de 2024 cuando decenas de camiones atascaron la avenida de Concha Espina antes de los conciertos de Taylor Swift en el Bernabéu.

Pero también insisten en que son ellos los que se encargan de la limpieza de la zona tras los eventos que tienen lugar en sus instalaciones, así como disponen de una zona para fans para que los aficionados puedan consumir. «Si hay un estadio preparado para acoger este tipo de eventos es el Metropolitano».