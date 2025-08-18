Reabre la oficina de gestión de la Tarjeta Transporte Público en Atocha tras dos años

Una de las oficina de gestión de la Tarjeta Transporte Público de la Comunidad de Madrid

Tras dos años de espera, la oficina de gestión de la Tarjeta Transporte Público en la estación de Atocha ha reabierto al público este lunes, después de permanecer cerrada por las obras de remodelación de la Línea 11 de Metro.

De manera provisional, la oficina se sitúa en el vestíbulo de Metro, con acceso por el paseo Infanta Isabel, mientras continúan los trabajos en la línea 11. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha indicado que una vez finalicen las obras, la oficina retomará su ubicación definitiva.

El horario de atención al público será de lunes a viernes, de 7 a 22 horas, y los fines de semana, de 10.00 a 22.00 horas, ofreciendo así un servicio más amplio y accesible para los viajeros.

En sus instalaciones, los usuarios podrán realizar todas las gestiones habituales relacionadas con la Tarjeta Transporte Público, como la adquisición de nuevas tarjetas con cita previa, la resolución de incidencias y la solicitud de información.

La reapertura de esta oficina representa un paso más en la mejora de los servicios para los viajeros y la modernización de la red de transporte público madrileña, facilitando el acceso y la gestión de los servicios de Metro y autobuses.

Más oficinas

Además de Atocha, otras estaciones importantes como Aeropuerto T2, Aeropuerto T4, Avenida de América, Méndez Álvaro, Moncloa Intercambiador, Nuevos Ministerios, Plaza de Castilla, Príncipe Pío y Sol cuentan con puntos de atención o acceso a servicios relacionados con la Tarjeta Transporte Público. Estas ubicaciones estratégicas facilitan a los viajeros la gestión de sus tarjetas y la resolución de incidencias, acercando los servicios a los principales nodos de transporte de la capital.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y las EMT Oficinas refuerzan así su compromiso con la modernización y la accesibilidad del transporte público, ofreciendo una red más eficiente y conectada. La reapertura de la oficina de Atocha se suma a esta estrategia, garantizando que los usuarios puedan realizar gestiones de manera cómoda y rápida, tanto en la estación principal como en los otros puntos clave de la ciudad.