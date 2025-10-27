Suscribete a
El rascacielos que cambió la visión de Madrid y que se pidió demoler cuando estaba ya a la mitad

HISTORIAS CAPITALES

La polémica persiguió a la Torre de Valencia, cuyas obras llegaron a paralizarse por orden municipal

La Torre de Valencia, en obras, cuando éstas fueron paralizadas en abril de 1971
La Torre de Valencia, en obras, cuando éstas fueron paralizadas en abril de 1971
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Hubo un tiempo en que las grandes polémicas de la ciudad nacían en los medios de comunicación o eran impulsadas desde ellos. Ahí está la campaña contra los carriles-bus con borde en Serrano, que ABC llamaba «el borde de Medel» en fina referencia al ... nombre del concejal de Circulación que lo puso en marcha. Una de las mayores polémicas en este sentido fue la relacionada con la construcción de la Torre de Valencia, un singular rascacielos, uno de los hitos de la arquitectura de la ciudad, y tan denostado en su tiempo que incluso llegó a plantearse su derribo cuando ya se había levantado buena parte del mismo.

