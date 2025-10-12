Radar Joven, el otoño emergente del circuito madrileño

Tras batir récord de asistencia el año pasado, con más de 6.000 espectadores y casi una treintena de carteles de «no hay entradas» colgados en taquilla, el ciclo Radar Joven de la Comunidad de Madrid regresa por cuarto año consecutivo para ofrecer una ... nueva cita con el mejor talento emergente nacional.

La programación, elaborada en colaboración con la asociación de salas de conciertos y espectáculos de la capital, Madrid en Vivo, cuenta con un total de 57 bandas y artistas y tendrá su pistoletazo de salida este miércoles 15 de octubre con el concierto inaugural de Alba Reche y julia de arco en la 'Fiesta Carné Joven' que tendrá lugar en La Sala del Movistar Arena.

Tras ellas, otros 55 proyectos emergentes de todo tipo de estilos y géneros pondrán banda sonora a la noche madrileña hasta el 8 de noviembre, con nombres conocidos entremezclados con otros que pronto empezarán a serlo, como Aiko El Grupo, Ale Ocaña, Antía Muíño, Arisa Vedra, arrecí0, Begut, Biblical Soccer, Blu Boi, Broke Carrey, Carlota Flâneur, Carmen Lillo, Chlöe's Clue, Cristalino, Desmelenao, Edu Requejo o El Diablo de Shanghai.

También participará El Momento Incómodo, el grupo que actuó en la presentación de la edición de este año que tuvo lugar en el Café La Palma, y otros fenómenos emergentes del circuito madrileño como El Niño Lord.Cah, elmalamía, Eva Calyza, Fatherweight, Fitasha, Gazella, Iannis Anisakis, Ice Haven, joseluis, Kiliki, La 126, La Texana, Manva Negra o Mar Pujol.

Completan el cartel Mariana També, Marina Dominguez, Mayte Gonzalez Trío, Memocracia, Miss Blanche, Naitinain, Nepal Nepal, Niños Raros, Nu Vilas, Paula Mateo, Penélope, Phoac, RATA, Remei de Ca la Fresca, Rock A LA PAR, Ronroneo, Roy Borland, Sila Lua, Silitia, Somos La Herencia, Te vi en un planetario, Todo bien todo mal y Tus novias indie.

Este medio centenar de actuaciones tendrán lugar en 27 salas de la ciudad, reivindicando un año más su gran importancia dentro del tejido cultural de Madrid, con locales ya veteranos de Radar Joven como Barracudas, Big Mama Ballroom, Búho Real, Cadavra, Cadillac Solitario, Café Berlín, Café La Palma, Clamores, Contraclub, Intruso Bar, El Sol, El Sótano, Fotomatón, Fulanita de Tal, Gruta 77, Independance, Maravillas, Moe, Rincón del Arte Nuevo, RockVille, Siroco, Tempo Audiophile Club y Vesta. Por otro lado, este 2025 se estrenan en el ciclo La Sala del Movistar Arena, El Perro de la Parte de Atrás del Coche, Sala B y Silikona.

Todos los conciertos tendrán una entrada general de 7 euros, con una oferta de dos por 10 euros, y habrá descuentos del 50% con el Carné Joven (3,5 euros por entrada), además de otras bonificaciones que se anunciarán en la web del ciclo y en entradas.com.

De las salas al Movistar Arena

La Comunidad de Madrid también ha impulsado otro proyecto enfocado a bandas emergentes que se desarrollará este otoño. Se trata del concurso Suena Madrid, una iniciativa conjunta con el Movistar Arena a la que puede apuntarse cualquier artista o banda de España hasta el 30 de noviembre.

Un jurado compuesto por profesionales del sector seleccionará a 30 proyectos que actuarán en La Sala del Movistar Arena y podrán de acceder a un programa de formación especializada diseñado para fortalecer sus carreras, que estará a cargo de profesionales como Pascual Egea (Wk Entertainment), Manuel Requena (Black Ball Productions), Adriana García-Abril (baila.fm), Emilio Mercader (MercaderLabs), Carlos Mata (Taste The Floor), Lorena Jiménez (La Trinchera), Carlos Galán (Subterfuge) y Guillermo Puig (La Sala del Movistar Arena).

Tras las semifinales, seis bandas finalistas actuarán en el escenario principal del Movistar Arena, compartiendo cartel con artistas consolidados, donde se desvelará el proyecto ganador de esta primera edición.