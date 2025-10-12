Suscribete a
ABC Premium

Radar Joven, el otoño emergente del circuito madrileño

Más de medio centenar de bandas y artistas llenarán las salas de la capital del 15 de octubre al 8 de noviembre

48 salas de conciertos, reconocidas como Patrimonio Cultural de Madrid

El quinteto arrecí0, una de las bandas de Radar Joven 2025
El quinteto arrecí0, una de las bandas de Radar Joven 2025 abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras batir récord de asistencia el año pasado, con más de 6.000 espectadores y casi una treintena de carteles de «no hay entradas» colgados en taquilla, el ciclo Radar Joven de la Comunidad de Madrid regresa por cuarto año consecutivo para ofrecer una ... nueva cita con el mejor talento emergente nacional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app