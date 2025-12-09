Suscribete a
La moda del café de especialidad resucita quioscos de prensa de Madrid

En los últimos diez años, más de 200 de estos espacios de venta de periódicos y revistas de la capital han cerrado

El milagro de abrir un quiosco de prensa en Madrid y cautivar a todo el barrio

Javi, Álvaro y Guillermo, dueños de El Rebaño, el quiosco que acaba de abrir en la calle de José Abascal
Javi, Álvaro y Guillermo, dueños de El Rebaño, el quiosco que acaba de abrir en la calle de José Abascal IGNACIO GIL
Amina Ould

Amina Ould

Reinventarse o morir son las dos opciones que parecen tener hoy los vendedores de prensa. El descenso del consumo de periódicos en papel y de revistas ha hecho que los quioscos –ya estén ubicados en pleno centro, en los distritos más periféricos o las calles ... más escondidas– luchen por su supervivencia cada día. La tendencia de la última década, en la que la mitad de estos espacios ha tenido que echar el cierre, no llama a la esperanza en este negocio establecido durante décadas, y que ahora deja atrás su principal escenario a pie de calle. Sin embargo, estos puestos históricos están encontrando ahora una nueva vida con la venta de suvenires, pero también de cafés para llevar o incluso vinilos.

