La moda del café de especialidad resucita quioscos de prensa de Madrid

Reinventarse o morir son las dos opciones que parecen tener hoy los vendedores de prensa. El descenso del consumo de periódicos en papel y de revistas ha hecho que los quioscos –ya estén ubicados en pleno centro, en los distritos más periféricos o las calles ... más escondidas– luchen por su supervivencia cada día. La tendencia de la última década, en la que la mitad de estos espacios ha tenido que echar el cierre, no llama a la esperanza en este negocio establecido durante décadas, y que ahora deja atrás su principal escenario a pie de calle. Sin embargo, estos puestos históricos están encontrando ahora una nueva vida con la venta de suvenires, pero también de cafés para llevar o incluso vinilos.

En el número 25 de la calle de José Abascal, lleva poco más de 40 días abierto El Rebaño. Manteniendo el concepto de quiosco pero subiéndose al auge de los cafés de especialidad en la capital, Álvaro, Javi, Guillermo y Javi pusieron a rodar a principios de año esta idea. «Somos amigos de la infancia, fuimos al cole juntos. Cada uno tiene su trabajo fuera de esto, pero nos llama sacar adelante un proyecto así», explica a este periódico Álvaro.

Y así fue como dos consultores, un programador y un trabajador en banca durante un viaje que hicieron todos juntos, tomaron la decisión de montar su propia 'start-up', que «a diferencia de las que abren últimamente», remarcan, esta es analógica.

«Empezamos mirando locales y no encontramos nada que nos gustara y nos interesaba más el concepto de bebida para llevar. Aquí en España el café de especialidad empieza a pegar más fuerte y está en todos lados, pero los espacios que veíamos eran muy pequeñitos y no nos cuadraba nada en cuanto a ubicación», continúan explicando estos jóvenes de 27 años, que se turnan los fines de semana para estar al mando de su proyecto. Fue entonces cuando la idea de hacerlo en un quiosco les sedujo.

La cercanía a la boca de Metro, en una zona del centro en el que «se puede hacer vida de barrio» pero donde también hay oficinas y la instalación en una de las calles más transitadas de la capital fue lo que acabó enamorando a los dueños, procedentes de Pozuelo de Alarcón. Una vez todo en regla, trabajaron durante todo el verano para poner a punto el espacio en el que además de cafés para llevar, periódicos y revistas, hay libros de segunda mano. «Buscamos también dejar nuestra impronta en el quiosco. Tenemos libros de emprendimiento, de Proust y de Herman Hesse, que soy muy fan», destaca Álvaro.

Venta de vinilos para garantizar la supervivencia

Sin embargo, no es el único quiosco de la capital que ha explorado esta oportunidad. La cadena Good News, que está instalada en distintos quiosco repartidos por la capital ha encontrado una nueva forma de dar vida a estos espacios en desaparición. Desde la Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid (AVPPM) son conscientes de esta situación y de la reapertura de estos espacios para venta de otros productos además de periódicos y revistas, pero remarcan que «no se trata de un quiosco tradicional».

No obstante también hay otros quioscos de la capital que lo han convertido en espacios para vender recuerdos, e incluso otros han hecho de su espacio para puestos de venta de vinilos, como el quiosco Morrison. Ubicado en el 114 de la calle de Alcalá, una de las vías más largas y concurridas de la ciudad, este espacio ha apostado por reinventarse para garantizar su supervivencia con la venta de música y literatura, pero también café.

Según los datos facilitados a este periódico por la AVPPM, en noviembre de 2015, el número de quioscos que había en la capital era de 505. Hoy, esta cifra se ha reducido hasta los 266. Casi la mitad de ellos se ha visto condenado al cierre.

Esta emergencia del sector se trató en la última reunión de esa asociación de vendedores de prensa con el Ayuntamiento de Madrid, que se ha comprometido a estudiar las peticiones de estos empresarios, poniendo en valor la importancia de dotar a los quioscos de nuevas oportunidades para mantener su papel histórico en los barrios de la capital. El consistorio ha otorgado a la asociación subvenciones y ha llegado a cabo distintas acciones para mejorar su situación, como la modificación de la Ordenanza Reguladora de los Quioscos de Prensa en 2021, o la bonificación del 100% de la tasa de ocupación en vía pública.