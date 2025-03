¿Quién ha ganado el debate de las elecciones en Madrid?

Isabel Díaz Ayuso, Mónica García, Rocío Monasterio, Juan Lobato y Alejandra Jacinto han estado en el debate electoral que celebra Telemadrid, el único en el que estarán todos los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid.

Los cinco candidatos de los principales partidos —Ciudadanos ha sido excluido, ya que no obtuvo representación en los últimos comicios— han pedido el voto para sus formaciones, en un debate muy marcado por la renuncia a asumir el cargo de los siete miembros de ETA condenados por delitos de sangre incluidos en las listas de Bildu.

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, ha centrado sus intervenciones en criticar a Pedro Sánchez y ha hecho gala de sus medidas en materia fiscal.

«Nosotros sí bajamos los impuestos a todos», ha señalado. Sobre educación, ha señalado que quiere «jóvenes con futuro. Tenemos que acabar con el mal uso en los móviles, con contenidos como las drogas, pornografía y demás asuntos que la izquierda banaliza». «Todo lo que sea gratis es miseria», dejó caer.

El enganchón serio que tuvo con Alejandra Jacinto, que intentó regalarle el libro 'Morirán de forma indigna', de Alberto Reyero Zubiri (exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid), fue a colación de los muertos en la pandemia. «Déjeme espacio», le dijo de manera contundente.

«No hablemos de casos como el Tito Berni, que es como una planta carnívora, que nos comen», ironizó Ayuso sobre las peticiones. «Han llegado a boicotear el Isabel Zendal con pacientes dentro. Viven de lo público para boicotearlo desde dentro. Vamos a construir la primera residencia para el ELA mientras Sánchez mira para otro lado. No se conoce ningún paciente que no sea atendido por algo grave en Madrid, y se tenga que ir a otra Comunidad», afirmó la presidenta.

Mónica García, de Más Madrid, ha enfocado sus primeras intervenciones a arrinconar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha arremetido duramente contra el nivel de vida en la región: «No hay lorazepanes en el mundo que puedan curar que la gente no pueda llegar a final de mes».

En el bloque sobre Sanidad para arremeter duramente contra Ayuso: «Llevo años trabajando de médica en la Sanidad Pública y he visto cosas que no pensaba. He visto cerrar Urgencias por primera vez en democracia. He visto a un señor de 80 años ir al centro de salud reclamar una cita para 2024 pensando que era un error y no, no era un error. He visto cosas que dejan en muy mal lugar a su gobierno. Este 28 de mayo nos estamos jugando la Sanidad o su soberbia».

Sobre educación, García aseguró que en Madrid es donde las familias tienen el mayor impuesto sobre educación. «Queremos contratar 10.000 profesores, comedor universal y gratuito, que los colegios tengan placas solares para que también sirva como centros energéticos».

La candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha comenzado el debate haciendo hincapié en la necesidad de mirar seriamente hacia la realidad. Y sobre todo de más seguridad. «Aquel que okupa, se queda para siempre sin ninguna ayuda social», pidió una Monasterio que aseguró que Madrid «no es el paraíso que nos cuenta a diario».

«Antes de que llegara Vox, solo se fomentaba el aborto. Desde que llegó Vox, se han dedicado grandes cantidades a fomentar la natalidad. No puede ser que nos hablen de conciliación y que en los colegios tengan jornadas intensivas y a las 2 estén en casa. Yo tengo cuatro hijos y me hubiera gustado estar con ellos, pero tengo que trabajar.»

El líder de los socialistas en Madrid cree que hay que expulsar a Ayuso de la Puerta del Sol. Sobre Sanidad, Lobato volvió a afear a Ayuso sus políticas sanitarias.

«Te lo voy a decir muy claro», ha señalado apelando a los espectadores. «A cambio de una rebaja de impuestos de entre 30-50 euros al año, te toca pagar el seguro privado de pago... Si puedes. O te toca o vender tu casa o pedir ayuda a tus hijos para que en la residencia te pongan de comer un menú que cuesta 4,16 euros», dijo.

«Las mujeres merecen mucho más en la Comunidad de Madrid», dijo el único candidato varón a presidir la región. Entre sus propuestas, quiere «abrir los colegios públicos de 7 de la mañana a 7 de la tarde para abrirlos a clases extraescolares de robótica, programación y deportes».

Alejandra Jacinto, candidata de Podemos, reivindica el papel de las izquierdas en Madrid. Y en ese sentido, se arrogó la defensa de la sanidad pública, entre otros. «La Comunidad de Madrid tiene suficientes recursos. No queremos residencias que sirvan comida podrida. No queremos que privaticen, ni que apuesten por el Grupo Quirón. No vale con defender lo que tenemos, sino mejorarlo», remató al respecto.

«Isabel Díaz Ayuso nos obliga a elegir entre privado, concertado o descampado», atacó a la presidenta sobre la educación. «Si hablamos de educación, es necesario pedir nuevas prestaciones, como desayunos o comedores, y que haya menos ratios para que los profesores tengan más alumnos», acusó.

«La salud mental no puede ser un orfidal, ni que tengan que buscar en google dónde está el psicólogo más barato. En la CAM hay 295 psicólogos públicos frente a 12.000 privados. Tenemos que incrementar este número de psicólogos públicos, y que sean como tu médico de cabecera. Queremos crear una empresa pública de cuidados», dijo en relación a la sanidad.

¿Quién ha ganado el debate?

