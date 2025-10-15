Así ha quedado el túnel de la estación de Chamartín que resuelve el laberinto de la alta velocidad

Los viajeros que lleguen hasta Chamartín en trenes de alta velocidad y quieran coger le Metro o Cercanías ya no tienen que atravesar el laberinto de pasillos y escaleras mecánicas. Adif ha terminado la construcción del nuevo paso inferior que conecta con el suburbano madrileño ... y la red de Cercanías de la región, dando un paso más hacia la transformación de esta estación que le permitirá ganar capacidad, amplitud y accesibilidad.

Este nuevo túnel -con una superficie de 2.300 metros cuadrados, 177 metros de largo y 9 de ancho- se ha construido bajo las 12 vías de alta velocidad de esta infraestructura ferroviaria, prolongado hacia el oeste el actual pasillo operativo desde noviembre del pasado año entre las vías 20 y 25, y conectándolo así con el vestíbulo subterráneo de Cercanías. Este nuevo acceso se ha articulado a través de una pieza de conexión de 170 metros cuadrados, en la que finaliza el paso inferior en su extremo oeste, a la que se ha dotado de ascensor, escaleras fijas y mecánicas.

Está concebido para facilitar una rápida y cómoda salida de los viajeros, para lo que dispone de conexión con todos los andenes de alta velocidad por medio de ascensores y escaleras mecánicas y fijas, además de pantallas indicadoras.

Los viajeros de alta velocidad podrán así bajar directamente desde su andén al paso inferior y salir de forma sencilla y accesible por cualquiera de los dos laterales de Chamartín. Y es que, a la salida ya existente por el este de la estación que da a la calle Hiedra y a la bolsa de taxis, se añade una nueva por el oeste con acceso directo al vestíbulo subterráneo de Cercanías, que conecta también con el Metro, la calle Agustín de Foxá, la parada VTC 'Rent a car' y el aparcamiento P2 de la estación.

«A partir de la mañana de hoy, 15 de octubre, los viajeros de alta velocidad que lleguen a Madrid podrán usar en su totalidad el paso inferior y salir por ambos laterales de la estación de forma directa y accesible», ha asegurado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha visitado esta noche la nueva apertura. Puente ha destacado que conecta todos los andenes de alta velocidad, facilitando la salida y la conexión con el vestíbulo subterráneo de Cercanías y Metro.

Trabajos en marcha

Así, la estación de Chamartín avanza en los trabajos que permitirán su transformación en la que se ha invertido más de 540 millones euros «para ganar capacidad, amplitud, luminosidad, comodidad y accesibilidad» y que, según ha destacado el ministro, se ha hecho «garantizando la circulación ferroviaria en todo momento».

Así, se trabaja aún en el vestíbulo principal, que se ampliará hacia el norte sobre todas las vías de la estación, con el objetivo de mejorar los espacios para los viajeros y aumentar la capacidad para servicios de alta velocidad.

En alta velocidad, se construyen tres nuevas rampas cubiertas de bajada a los andenes ('fingers') y en la ampliación del edificio sobre las vías (de la 14 a la 20). Al finalizar las obras, la estación de Chamartín contará con 12 vías pasantes de alta velocidad y 6 'fingers'.

Por su parte, el vestíbulo de Cercanías también se está agrandando sobre las vías de ancho ibérico para generar un nuevo vestíbulo; los usuarios dispondrán de un espacio específico de espera e información con acceso mediante tornos. Desde esta área de más de 1.300 metros cuadrados se accederá a los andenes de ancho ibérico a través de escaleras fijas y mecánicas, además de ascensores.

En el vestíbulo general la reforma y la ampliación lo transformarán en una gran zona común para todos los usuarios y viajeros de Cercanías, Media y Larga Distancia y Alta Velocidad, dotado de bancos, aseos, información al viajero y servicios de venta de billetes, restauración y comerciales.