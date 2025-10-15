Suscribete a
Felipe VI inaugura el X Congreso Internacional de la Lengua Española

Así ha quedado el túnel de la estación de Chamartín que resuelve el laberinto de la alta velocidad

Adif finaliza la construcción del paso inferior bajo las vías que conecta con el vestíbulo de Cercanías y de Metro

Abre el paso inferior de la estación de Chamartín que une el AVE y el vestíbulo central de Cercanías y Metro

Viajeros de trenes de alta velocidad en la estación de Chamartín, este miércoles
Amina Ould

Los viajeros que lleguen hasta Chamartín en trenes de alta velocidad y quieran coger le Metro o Cercanías ya no tienen que atravesar el laberinto de pasillos y escaleras mecánicas. Adif ha terminado la construcción del nuevo paso inferior que conecta con el suburbano madrileño ... y la red de Cercanías de la región, dando un paso más hacia la transformación de esta estación que le permitirá ganar capacidad, amplitud y accesibilidad.

