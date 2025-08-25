El pueblo de Madrid que participa en la final hoy de 'El Grand Prix': dónde está y de qué partido político es su alcalde

El pueblo de Madrid que participa hoy en el 'Grand Prix': dónde está y de qué partido político es su alcalde

'El Grand Prix' está cerca de finalizar ya su tercera campaña desde su vuelta en 2023. Ramón García sigue presentando el espectáculo, junto con Ángela Fernández y Lalachus.

Y de los 10 pueblos iniciales que jugaron el 'Grand Prix' solo quedan dos: una localidad ubicada en la Comunidad de Madrid y otro de Canarias. Te contamos cómo es Cubas de la Sagra.

El pueblo de Madrid que participa hoy en 'El Grand Prix 2025'

El pueblo de Madrid que participa en la final de 'El Grand Prix 2025' es Cubas de la Sagra. Se trata de un municipio pequeño, pues tan solo cuenta con 6.988, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y se encuentra a unos 30 kilómetros de la capital.

Esta localidad combina la serenidad de la vida rural con un rico legado que se remonta a tiempos romanos. Su nombre evoca antiguas tradiciones vinícolas y su patrimonio refleja siglos de historia. Destacan varios monumentos como la iglesia parroquial de San Juan Bautista o los restos del antiguo castillo.

En 1449 tuvieron lugar las apariciones de la Virgen a la pastorcita Inés. Este hecho da fama al pueblo y atrae a numerosos visitantes, según cuenta el Ayuntamiento en su página web.

En las últimas décadas, Cubas de la Sagra ha experimentado un notable crecimiento urbanístico, atrayendo a nuevos vecinos que valoran su entorno natural, su cercanía a Madrid y su carácter acogedor. A pesar de esta evolución, el municipio ha sabido conservar su identidad, celebrando con entusiasmo sus fiestas populares y manteniendo vivas sus costumbres.

¿De qué partido político es el alcalde de Cubas de la Sagra?

El alcalde de Cubas de la Sagra es Antonio Naranjo Martín y pertenece al Partido Popular (PP).

Antonio Naranjo Martín está al frente del Ayuntamiento desde 2019. Fue reelegido en las elecciones celebradas el 28 de mayo de 2023.