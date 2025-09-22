El PSOE prohíbe a PP y Vox acceder al palco de la plaza de toros en Mejorada del Campo

La tensión política se está trasladando incluso a los festejos patronales de los municipios. Ha ocurrido en Mejorada del Campo, localidad donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta. El concejal de Festejos impidió el acceso al palco de la plaza de toros municipal a ... los portavoces del PP y de Vox. El representante de los populares denunció los hechos ante la Guardia Civil.

Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, los hechos ocurrieron el pasado sábado, 20 de septiembre, durante los festejos de Mejorada del Campo. El portavoz del PP, Daniel Hernanz, se personó a las 18.15 en la plaza de toros, junto al portavoz de Vox, Ángel Manuel Alonso, para acceder al palco de autoridades como representantes del ayuntamiento. En ese momento, por orden del concejal de Festejos, Isidoro García, les prohibieron el paso.

La Policía local informó directamente a Isidoro García, como presidente del festejo, de que los portavoces del PP y de Vox iban a acceder al palco, pero el concejal socialista se negó a permitirles la entrada. Según el representante de los populares, la Policía local les recomendó que si no estaban de acuerdo con la decisión podían acudir a poner una denuncia en la Guardia Civil, lo que hicieron justo a continuación. Desde la Plaza de toros se dirigieron al cuartel de la Benemérita para poner la denuncia correspondiente.

Fuentes del PP señalan que el PSOE de Mejorada del Campo, donde gobierna con 11 de los 21 concejales del ayuntamiento, «lleva mucho tiempo crispado» con el portavoz de los populares. «Esta es una más», comentan.