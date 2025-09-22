Suscribete a
El PSOE prohíbe a PP y Vox acceder al palco de la plaza de toros en Mejorada del Campo

El portavoz popular denunció los hechos ante la Guardia Civil

Plaza de toros de Mejorada del Campo
Plaza de toros de Mejorada del Campo AYUNTAMIENTO DE MEJORADA
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

La tensión política se está trasladando incluso a los festejos patronales de los municipios. Ha ocurrido en Mejorada del Campo, localidad donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta. El concejal de Festejos impidió el acceso al palco de la plaza de toros municipal a ... los portavoces del PP y de Vox. El representante de los populares denunció los hechos ante la Guardia Civil.

